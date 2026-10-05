Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин
Путин рассказал о роли учителей в ответе страны на вызовы XXI века
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие во встрече, посвященной открытию комплекса "Точка будущего" в Якутии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.
"Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века", – сказал Путин.
Он отметил, что власти страны и дальше будут создавать условия для того, чтобы российские педагоги могли развивать свое мастерство, опираясь и на самые современные технологии, и на нравственные, образовательные, просветительские традиции России.
"Чтобы учителя из малых городов и отдаленных сел, педагоги Дальнего Востока, Крайнего Севера, Калининграда, Донбасса, Новороссии – везде по стране – чувствовали себя частью единого профессионального сообщества", – подчеркнул президент.
Ранее Путин отметил, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы.
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