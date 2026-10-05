https://crimea.ria.ru/20261005/bez-pedagogov-nevozmozhna-natsionalnaya-bezopasnost-rossii--putin-1159966123.html

Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин

Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин

От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами, ставшими... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T16:48

2026-10-05T16:48

2026-10-05T16:48

владимир путин (политик)

россия

учитель

день учителя

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.Он отметил, что власти страны и дальше будут создавать условия для того, чтобы российские педагоги могли развивать свое мастерство, опираясь и на самые современные технологии, и на нравственные, образовательные, просветительские традиции России.Ранее Путин отметил, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Учат в школе": в Крыму учителями работают около 14 тысяч человекДостойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФУчитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, учитель, день учителя, образование в россии