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Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин
Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин
От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами, ставшими... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T16:48
2026-10-05T16:48
владимир путин (политик)
россия
учитель
день учителя
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.Он отметил, что власти страны и дальше будут создавать условия для того, чтобы российские педагоги могли развивать свое мастерство, опираясь и на самые современные технологии, и на нравственные, образовательные, просветительские традиции России.Ранее Путин отметил, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Учат в школе": в Крыму учителями работают около 14 тысяч человекДостойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФУчитель химии из Севастополя стала финалистом телешоу "Классная тема!"
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владимир путин (политик), россия, учитель, день учителя, образование в россии
Без педагогов невозможна национальная безопасность России – Путин

Путин рассказал о роли учителей в ответе страны на вызовы XXI века

16:48 05.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие во встрече, посвященной открытию комплекса "Точка будущего" в Якутии
Президент Владимир Путин принял участие во встрече, посвященной открытию комплекса Точка будущего в Якутии
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. От педагогов во много зависит то, как Россия ответит на вызовы XXI века. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с педагогами, ставшими победителями всероссийских конкурсов.
"Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность. От вас, от ваших коллег во многом зависит, как наша Россия ответит на вызовы XXI века", – сказал Путин.
Он отметил, что власти страны и дальше будут создавать условия для того, чтобы российские педагоги могли развивать свое мастерство, опираясь и на самые современные технологии, и на нравственные, образовательные, просветительские традиции России.
"Чтобы учителя из малых городов и отдаленных сел, педагоги Дальнего Востока, Крайнего Севера, Калининграда, Донбасса, Новороссии – везде по стране – чувствовали себя частью единого профессионального сообщества", – подчеркнул президент.
Ранее Путин отметил, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя. Важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы.
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