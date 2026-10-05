https://crimea.ria.ru/20261005/barkhatnyy-sezon-kak-turbiznes-v-krymu-adaptiruetsya-k-novym-usloviyam-1159802005.html

Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям

Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям

Финансовая поддержка от государства и внутренние меры по оптимизации деятельности помогают туристической отрасли Крыма устоять в условиях кризиса, работать в... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T06:04

2026-10-05T06:04

2026-10-05T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Финансовая поддержка от государства и внутренние меры по оптимизации деятельности помогают туристической отрасли Крыма устоять в условиях кризиса, работать в бархатный сезон и развиваться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член коллегии министерства курортов и туризма республики Анатолий Тарасенко."Сейчас идет тенденция снижения стоимости на проживание и туристы из близлежащих регионов через Крымский мост приезжают уже на бархатный сезон к нам", - сказал он.По его словам, этой осенью главный тренд среди туристов в Крыму - отдых по программам долголетия. Люди приезжают на полуостров на автомобилях и выбирают санаторно-курортное лечение либо частные объекты у моря и в горах, заметил он.Тарасенко добавил, что в целом крымский турбизнес постепенно приспосабливается к нынешним условиям, а поддержка государства помогает сохранять самый ценный ресурс - сотрудников."Сейчас самым действенным видом поддержки является выплата трехкратного МРОТ, минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника, если он сохраняет свою должность до следующего года. Непростая ситуация, но существуют понятные, объективные причины. И когда государство в определенных сложностях финансовую помощь оказывает — это большое подспорье", - отметил он.Помимо этой меры, у представителей крымского турбизнеса есть возможность взять льготный кредит, отметил собеседник."Сейчас определенные программы есть и на покупку генераторов. Кредиты под 3-6% выдает государственный Фонд микрокредитования при Министерстве экономического развития. И еще ряд мер поддержек на сегодняшний день в Крыму существуют", - дополнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как поддерживают турбизнес в СевастополеКак Крым справился с главными вызовами сезона-2026Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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