Рейтинг@Mail.ru
Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261005/barkhatnyy-sezon-kak-turbiznes-v-krymu-adaptiruetsya-k-novym-usloviyam-1159802005.html
Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям
Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям
Финансовая поддержка от государства и внутренние меры по оптимизации деятельности помогают туристической отрасли Крыма устоять в условиях кризиса, работать в... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T06:04
2026-10-05T06:04
туризм в крыму
крым
туризм
внутренний туризм
новости крыма
анатолий тарасенко
общество
отдых в крыму
господдержка
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/06/1149996811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6a7afafd2eac373fa7d8e39ea58889f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Финансовая поддержка от государства и внутренние меры по оптимизации деятельности помогают туристической отрасли Крыма устоять в условиях кризиса, работать в бархатный сезон и развиваться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член коллегии министерства курортов и туризма республики Анатолий Тарасенко."Сейчас идет тенденция снижения стоимости на проживание и туристы из близлежащих регионов через Крымский мост приезжают уже на бархатный сезон к нам", - сказал он.По его словам, этой осенью главный тренд среди туристов в Крыму - отдых по программам долголетия. Люди приезжают на полуостров на автомобилях и выбирают санаторно-курортное лечение либо частные объекты у моря и в горах, заметил он.Тарасенко добавил, что в целом крымский турбизнес постепенно приспосабливается к нынешним условиям, а поддержка государства помогает сохранять самый ценный ресурс - сотрудников."Сейчас самым действенным видом поддержки является выплата трехкратного МРОТ, минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника, если он сохраняет свою должность до следующего года. Непростая ситуация, но существуют понятные, объективные причины. И когда государство в определенных сложностях финансовую помощь оказывает — это большое подспорье", - отметил он.Помимо этой меры, у представителей крымского турбизнеса есть возможность взять льготный кредит, отметил собеседник."Сейчас определенные программы есть и на покупку генераторов. Кредиты под 3-6% выдает государственный Фонд микрокредитования при Министерстве экономического развития. И еще ряд мер поддержек на сегодняшний день в Крыму существуют", - дополнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как поддерживают турбизнес в СевастополеКак Крым справился с главными вызовами сезона-2026Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/06/1149996811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8aff29c7af51c7c7a7e56c8855855b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, крым, туризм, внутренний туризм, новости крыма, анатолий тарасенко, общество, отдых в крыму, господдержка, бархатный сезон в крыму
Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям

Финансовая поддержка и оптимизация деятельности помогают турбизнесу в Крыму

06:04 05.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Финансовая поддержка от государства и внутренние меры по оптимизации деятельности помогают туристической отрасли Крыма устоять в условиях кризиса, работать в бархатный сезон и развиваться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член коллегии министерства курортов и туризма республики Анатолий Тарасенко.
"Сейчас идет тенденция снижения стоимости на проживание и туристы из близлежащих регионов через Крымский мост приезжают уже на бархатный сезон к нам", - сказал он.
По его словам, этой осенью главный тренд среди туристов в Крыму - отдых по программам долголетия. Люди приезжают на полуостров на автомобилях и выбирают санаторно-курортное лечение либо частные объекты у моря и в горах, заметил он.

"Сейчас все направления туристической отрасли в Крыму работают. И те, кто гибче на выдумку в плане предпринимательства, более ловкие - те и занимают свои объекты размещения туристами. Пусть это не на 100%, но, тем не менее. В любом случае те, кто не закрывают свои объекты, а рекламируются, ищут пути, у тех в целом и осень впереди, и зима, и весна", - подчеркнул специалист.

Тарасенко добавил, что в целом крымский турбизнес постепенно приспосабливается к нынешним условиям, а поддержка государства помогает сохранять самый ценный ресурс - сотрудников.
"Сейчас самым действенным видом поддержки является выплата трехкратного МРОТ, минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника, если он сохраняет свою должность до следующего года. Непростая ситуация, но существуют понятные, объективные причины. И когда государство в определенных сложностях финансовую помощь оказывает — это большое подспорье", - отметил он.
Помимо этой меры, у представителей крымского турбизнеса есть возможность взять льготный кредит, отметил собеседник.
"Сейчас определенные программы есть и на покупку генераторов. Кредиты под 3-6% выдает государственный Фонд микрокредитования при Министерстве экономического развития. И еще ряд мер поддержек на сегодняшний день в Крыму существуют", - дополнил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как поддерживают турбизнес в Севастополе
Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026
Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкой
 
Туризм в КрымуКрымТуризмВнутренний туризмНовости КрымаАнатолий ТарасенкоОбществоОтдых в КрымуГосподдержкаБархатный сезон в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУ
09:53В мире выросла средняя продолжительность жизни
09:40Семь населенных пунктов Белогорского района обесточены
09:2833 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира
09:15Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем
09:00Мощи святого Луки перенесут на время реставрации Свято-Троицкого женского монастыря
08:51Новости Крыма на утро 5 октября
08:43Почти 200 вражеских беспилотников пытались атаковать ночью регионы России
08:25Российские военные выбили подстанцию и портовый пункт на Украине
08:19Энергосистема Крыма - перебои с электричеством сохраняются
08:15Как мошенники обманывают россиян перед отопительным сезоном
08:01Восстановить утраченное: плановая высадка деревьев сохраняет леса Крыма
07:47Как Эль-Ниньо повлияет на погоду зимой в Крыму
07:31Выборы президента в Бразилии: кто лидирует
07:15Крымский мост - обстановка утром в понедельник
07:05ВСУ атаковали бензовоз в Ростовской области - водитель в реанимации
06:46У россиян нет иммунитета к новым штаммам грипп - Минздрав
06:25Путин призвал сберечь лучшие традиции отечественной педагогической школы
06:04Бархатный сезон: как турбизнес в Крыму адаптируется к новым условиям
00:01Неделя в Крыму начнется с солнца и тепла
Лента новостейМолния