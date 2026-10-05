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Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем
Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем
Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T17:52
2026-10-05T18:04
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.На месте работают аварийно-ремонтные бригады Таврического ПМЭС и "Крымэнерго". Персонал "Севастопольэнерго" находятся в готовности для оказания содействия при ликвидации технологического нарушения.О сроках восстановления электроснабжения потребителям сообщат дополнительно.Ранее сообщалось, что утром в понедельник семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУЧасть Красногвардейского района Крыма осталась без светаЧасть Керчи на четыре дня останется без газа
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96
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Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем

В Крыму из-за аварии на сетях обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем

17:52 05.10.2026 (обновлено: 18:04 05.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.
"В связи с повреждением в сетях 110-35 кВ Таврического ПМЭС (предприятия магистральных электрических сетей – ред.) отсутствует напряжение в Бахчисарайском районе, в том числе и в селах Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое", – говорится в сообщении.
На месте работают аварийно-ремонтные бригады Таврического ПМЭС и "Крымэнерго". Персонал "Севастопольэнерго" находятся в готовности для оказания содействия при ликвидации технологического нарушения.
О сроках восстановления электроснабжения потребителям сообщат дополнительно.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии.
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