https://crimea.ria.ru/20261005/avariya-na-magistralnykh-elektrosetyakh-obestochen-bakhchisarayskiy-rayon-i-sela-pod-sevastopolem-1159968799.html

Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем

Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Авария на магистральных электросетях: обесточен Бахчисарайский район и села под Севастополем

Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T17:52

2026-10-05T17:52

2026-10-05T18:04

новости крыма

бахчисарайский район

севастополь

новости севастополя

севастопольэнерго

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бахчисарай и Бахчисарайский район Крыма, а также несколько сел под Севастополем остались без света из-за повреждения на сетях. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго" в своем канале в МАКС.На месте работают аварийно-ремонтные бригады Таврического ПМЭС и "Крымэнерго". Персонал "Севастопольэнерго" находятся в готовности для оказания содействия при ликвидации технологического нарушения.О сроках восстановления электроснабжения потребителям сообщат дополнительно.Ранее сообщалось, что утром в понедельник семь населенных пунктов Белогорского района остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 тысяч жителей ДНР остаются без света после атаки ВСУЧасть Красногвардейского района Крыма осталась без светаЧасть Керчи на четыре дня останется без газа

бахчисарайский район

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, бахчисарайский район, севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии