https://crimea.ria.ru/20261005/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1159953385.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Российские военные освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T12:02
2026-10-05T12:02
2026-10-05T12:02
новости сво
запорожская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее Вооруженные силы России установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области.Также был установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино в Харьковской области и населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Вооруженные Силы РФ в Запорожской области освободили еще один населенный пункт