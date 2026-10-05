https://crimea.ria.ru/20261005/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1159953385.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T12:02

2026-10-05T12:02

2026-10-05T12:02

новости сво

запорожская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Ранее Вооруженные силы России установили контроль еще над одним населенным пунктом в Харьковской области.Также был установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино в Харьковской области и населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу