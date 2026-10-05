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Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем

Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем - РИА Новости Крым, 05.10.2026

Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с 50-летним юбилеем. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T09:15

2026-10-05T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с 50-летним юбилеем. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАКС.Глава Крыма подчеркнул, что Рамзан Ахматович – один из самых ярких и уважаемых государственных деятелей нашей страны, смелый и мужественный человек, опытный, профессиональный и волевой руководитель, настоящий патриот. Под его руководством Чеченская Республика прошла большой и трудный путь к возрождению, превратилась в один из развитых и процветающих регионов России.В своем поздравлении Аксенов отметил вклад Кадырова в укрепление безопасности и в решение задач специальной военной операции, поставленных президентом России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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