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Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем - РИА Новости Крым, 05.10.2026
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Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем
Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем - РИА Новости Крым, 05.10.2026
Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с 50-летним юбилеем. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T09:15
2026-10-05T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с 50-летним юбилеем. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАКС.Глава Крыма подчеркнул, что Рамзан Ахматович – один из самых ярких и уважаемых государственных деятелей нашей страны, смелый и мужественный человек, опытный, профессиональный и волевой руководитель, настоящий патриот. Под его руководством Чеченская Республика прошла большой и трудный путь к возрождению, превратилась в один из развитых и процветающих регионов России.В своем поздравлении Аксенов отметил вклад Кадырова в укрепление безопасности и в решение задач специальной военной операции, поставленных президентом России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Аксенов поздравил Кадырова с юбилеем

Сергей Аксенов поздравил Рамзана Кадырова с юбилеем

09:15 05.10.2026 (обновлено: 09:16 05.10.2026)
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с 50-летним юбилеем. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАКС.
"Сегодня свой 50-летний юбилей отмечает дорогой брат, друг и коллега, Глава Чеченской Республики генерал армии, Герой Российской Федерации Рамзан Ахматович Кадыров", написал Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что Рамзан Ахматович – один из самых ярких и уважаемых государственных деятелей нашей страны, смелый и мужественный человек, опытный, профессиональный и волевой руководитель, настоящий патриот. Под его руководством Чеченская Республика прошла большой и трудный путь к возрождению, превратилась в один из развитых и процветающих регионов России.
В своем поздравлении Аксенов отметил вклад Кадырова в укрепление безопасности и в решение задач специальной военной операции, поставленных президентом России.
"Благодарю моего друга за его усилия, направленные на развитие сотрудничества между нашими республиками в самых разных сферах. Уверен, что эти братские связи будут только крепнуть и расширяться", – написал Сергей Аксенов.
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НовостиНовости КрымаКрымЧечняСергей АксеновРамзан КадыровЮбилейРоссия
 
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