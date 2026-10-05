https://crimea.ria.ru/20261005/8000-kilometrov-trass-privedeny-v-normativnoe-sostoyanie-v-donbasse-i-novorossii-1159966692.html

8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии

8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии - РИА Новости Крым, 05.10.2026

8000 километров трасс приведены в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии

В Донбассе и Новороссии в порядок привели свыше восьми тысяч километров трасс, с начала года завершена укладка почти 500 километров верхнего слоя... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T20:28

2026-10-05T20:28

2026-10-05T20:28

марат хуснуллин

новые регионы россии

россия

ремонт и строительство дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В Донбассе и Новороссии в порядок привели свыше восьми тысяч километров трасс, с начала года завершена укладка почти 500 километров верхнего слоя асфальтобетона. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Зампред правительства уточнил, что в Донецкой Народной Республике заменено свыше 196 километров верхнего слоя покрытия. Практически завершено и обновление 35 километров улично-дорожной сети Мариуполя, там ведется обустройство территорий. В Луганской Народной Республике уложено более 100 километров, а в Запорожской и Херсонской областях – почти 180.По словам председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, также работы ведутся и в муниципалитетах четырех субъектов. Основной объем работ с 2022 года был сосредоточен в Мариуполе.Как сообщалось ранее, участок федеральной трассы Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь расширяют до четырех полос в рамках капитального ремонта. Речь идет об участке с 70-го по 83-й километр на территории Ростовской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дороги в Крым из Краснодарского края завершили досрочноНовая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублейНа участке трассы "Новороссия" меняют асфальт

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новые регионы россии, россия, ремонт и строительство дорог, благоустройство