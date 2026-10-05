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33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира
33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира - РИА Новости Крым, 05.10.2026
33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира
Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо в греческих Салониках, завоевав 51 медаль различного... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T09:28
2026-10-05T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо в греческих Салониках, завоевав 51 медаль различного достоинства.Турнир прошел 2-4 октября. По данным Международной федерации самбо, в турнире приняли участие 713 спортсменов из 40 стран.Всего было разыграно 55 комплектов наград. Россияне на этом турнире выступали под флагом и гимном РФ.В активе российских самбистов – 33 золотые, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.Второе место в командном зачете – у Монголии (4 "золота", 3 "серебра" и 6 "бронз"), третье – у Украины (3/6/18).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, спорт, соревнования, россия, в мире, самбо, награды, чемпионат мира
33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира
Российские самбисты завоевали 33 золотые медали на молодежном первенстве мира в Греции
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо в греческих Салониках, завоевав 51 медаль различного достоинства.
Турнир прошел 2-4 октября. По данным Международной федерации самбо, в турнире приняли участие 713 спортсменов из 40 стран.
Всего было разыграно 55 комплектов наград. Россияне на этом турнире выступали под флагом и гимном РФ.
В активе российских самбистов – 33 золотые, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Второе место в командном зачете – у Монголии (4 "золота", 3 "серебра" и 6 "бронз"), третье – у Украины (3/6/18).
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