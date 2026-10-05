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33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира

33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира - РИА Новости Крым, 05.10.2026

33 золотые медали: самбисты России отмечают триумф на первенстве мира

Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо в греческих Салониках, завоевав 51 медаль различного... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T09:28

2026-10-05T09:28

2026-10-05T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сборная России возглавила неофициальный общекомандный зачет молодежного первенства мира по самбо в греческих Салониках, завоевав 51 медаль различного достоинства.Турнир прошел 2-4 октября. По данным Международной федерации самбо, в турнире приняли участие 713 спортсменов из 40 стран.Всего было разыграно 55 комплектов наград. Россияне на этом турнире выступали под флагом и гимном РФ.В активе российских самбистов – 33 золотые, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.Второе место в командном зачете – у Монголии (4 "золота", 3 "серебра" и 6 "бронз"), третье – у Украины (3/6/18).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, спорт, соревнования, россия, в мире, самбо, награды, чемпионат мира