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$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года - РИА Новости Крым, 05.10.2026
$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
Мировые энергетические рынки ждет очень тяжелое завершение года, цены на нефть продолжат рост на фоне истощения запасов и геополитической напряженности. Такое... РИА Новости Крым, 05.10.2026
2026-10-05T19:22
2026-10-05T19:22
2026-10-05T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мировые энергетические рынки ждет очень тяжелое завершение года, цены на нефть продолжат рост на фоне истощения запасов и геополитической напряженности. Такое мнение высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в ходе круглого стола на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".Как отметил директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей "Высшей школы экономики" Вячеслав Кулагин, из-за ситуации в Персидском заливе рынок энергоресурсов вошел в долгосрочный период нестабильности и неопределенности.Анализируя влияние данной ситуации на Европу, эксперт отметил, что ЕС следует готовиться к очень непростому периоду, в первую очередь в свете проблем с природным газом.По мнению аналитика, если зима в ЕС будет холодной, немало европейских политиков заговорят о том, что от российского газа не стоит окончательно отказываться."Конечно, это потребует очень серьезного пересмотра санкционных пакетов. Либо должно сильно ударить, либо заметно измениться политическая ситуация в ряде стран, чтобы Европа пришла к таким решениям", – добавил Кулагин.Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились до уровня, который был до начала войны США против Ирана. Однако стоимость нефти Brent держится выше 100 долларов за баррель. Это на 40% больше, чем в начале конфликта.Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) в воскресенье приняли решение сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября-октября.Страны "Большой семерки (G7) высвободят из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом запасы газа в подземных хранилищах ЕС составляют 72% – это рекордно низкий показатель для этого периода года за всю историю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мнения, энергетика, нефть, топливо
$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
Цены на нефть продолжат расти на фоне тающих запасов и напряженности в мире – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мировые энергетические рынки ждет очень тяжелое завершение года, цены на нефть продолжат рост на фоне истощения запасов и геополитической напряженности. Такое мнение высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в ходе круглого стола на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
"Мы не видим никаких признаков скорого и, самое главное, устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке. Геополитическая напряженность будет нарастать. На этом фоне истощаются нефтяные резервы. Мир ждет очень тяжелое завершение 2026 года. 100 долларов за баррель нефти – это не предел. Есть все предпосылки говорить о том, что в текущих условиях цены на нефть к концу года снова пойдут вверх", – сказал аналитик.
Как отметил директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей "Высшей школы экономики" Вячеслав Кулагин, из-за ситуации в Персидском заливе рынок энергоресурсов вошел в долгосрочный период нестабильности и неопределенности.
Анализируя влияние данной ситуации на Европу, эксперт отметил, что ЕС следует готовиться к очень непростому периоду, в первую очередь в свете проблем с природным газом.
"Если зима будет теплая, еще есть какие-то надежды. А при холодной зиме… Гарантий того, что на Ближнем Востоке все будет хорошо, нет. От российского газа со следующего года собрались отказываться. Что делать – большой вопрос. Европа вошла в период и высоких цен и очень высокой нестабильности на рынке газа. Она входит в очень напряженную зиму", – прокомментировал спикер.
По мнению аналитика, если зима в ЕС будет холодной, немало европейских политиков заговорят о том, что от российского газа не стоит окончательно отказываться.
"Конечно, это потребует очень серьезного пересмотра санкционных пакетов. Либо должно сильно ударить, либо заметно измениться политическая ситуация в ряде стран, чтобы Европа пришла к таким решениям", – добавил Кулагин.
Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились до уровня, который был до начала войны США против Ирана. Однако стоимость нефти Brent держится выше 100 долларов за баррель. Это на 40% больше, чем в начале конфликта.
Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) в воскресенье приняли решение сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября-октября.
Страны "Большой семерки (G7) высвободят из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, заявил
в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом запасы газа в подземных хранилищах ЕС составляют 72% – это рекордно низкий показатель для этого периода года за всю историю.
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