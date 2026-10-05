https://crimea.ria.ru/20261005/100-za-barrel--ne-predel-mirovuyu-energetiku-zhdet-tyazheloe-zavershenie-goda-1159959309.html

$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года

$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года - РИА Новости Крым, 05.10.2026

$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года

Мировые энергетические рынки ждет очень тяжелое завершение года, цены на нефть продолжат рост на фоне истощения запасов и геополитической напряженности. Такое... РИА Новости Крым, 05.10.2026

2026-10-05T19:22

2026-10-05T19:22

2026-10-05T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мировые энергетические рынки ждет очень тяжелое завершение года, цены на нефть продолжат рост на фоне истощения запасов и геополитической напряженности. Такое мнение высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в ходе круглого стола на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".Как отметил директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей "Высшей школы экономики" Вячеслав Кулагин, из-за ситуации в Персидском заливе рынок энергоресурсов вошел в долгосрочный период нестабильности и неопределенности.Анализируя влияние данной ситуации на Европу, эксперт отметил, что ЕС следует готовиться к очень непростому периоду, в первую очередь в свете проблем с природным газом.По мнению аналитика, если зима в ЕС будет холодной, немало европейских политиков заговорят о том, что от российского газа не стоит окончательно отказываться."Конечно, это потребует очень серьезного пересмотра санкционных пакетов. Либо должно сильно ударить, либо заметно измениться политическая ситуация в ряде стран, чтобы Европа пришла к таким решениям", – добавил Кулагин.Поставки нефти с Ближнего Востока почти восстановились до уровня, который был до начала войны США против Ирана. Однако стоимость нефти Brent держится выше 100 долларов за баррель. Это на 40% больше, чем в начале конфликта.Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) в воскресенье приняли решение сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября-октября.Страны "Большой семерки (G7) высвободят из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом запасы газа в подземных хранилищах ЕС составляют 72% – это рекордно низкий показатель для этого периода года за всю историю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, энергетика, нефть, топливо