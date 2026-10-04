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Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс
Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс
Донецкая Народная Республика является территорией России, и страна готова бороться даже за 0,01% территории региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T13:58
2026-10-04T13:58
кремль
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
дмитрий песков
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Донецкая Народная Республика является территорией России, и страна готова бороться даже за 0,01% территории региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что темпы продвижения российских войск в зоне проведения СВО нарастают. За сентябрь армия РФ взяла под контроль 1301 квадратный километр территории, сегодня под контролем Украины остаются около 11% территории ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВОНовая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада
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РИА Новости Крым
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кремль, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, дмитрий песков, новости сво, новости
Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс

Россия готова сражаться и за 0,01% территории Донбасса – Песков

13:58 04.10.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М2" группировки "Центр"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М2 группировки Центр - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Донецкая Народная Республика является территорией России, и страна готова бороться даже за 0,01% территории региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать", – сказал представитель Кремля автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что темпы продвижения российских войск в зоне проведения СВО нарастают. За сентябрь армия РФ взяла под контроль 1301 квадратный километр территории, сегодня под контролем Украины остаются около 11% территории ДНР.
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