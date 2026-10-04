https://crimea.ria.ru/20261004/zdes-nechego-obsuzhdat-v-kremle-sdelali-zayavlenie-o-boyakh-za-donbass-1159937113.html

Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс

Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс

Донецкая Народная Республика является территорией России, и страна готова бороться даже за 0,01% территории региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T13:58

2026-10-04T13:58

2026-10-04T13:58

кремль

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Донецкая Народная Республика является территорией России, и страна готова бороться даже за 0,01% территории региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что темпы продвижения российских войск в зоне проведения СВО нарастают. За сентябрь армия РФ взяла под контроль 1301 квадратный километр территории, сегодня под контролем Украины остаются около 11% территории ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВОНовая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектов"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, дмитрий песков, новости сво, новости