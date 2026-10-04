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ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области
ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.10.2026
ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области
В Харьковской области бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T14:26
2026-10-04T14:26
новости сво
группировка войск "север"
харьковская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Харьковской области бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Киев в в кольце окружения за сутки потерял свыше 35 военнослужащих и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261004/armiya-rossii-usilit-udary-po-ukraine-posle-ugroz-zelenskogo---minoborony-1159935370.html
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новости сво, группировка войск "север", харьковская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области

В Харьковской области армия России громит окруженные силы ВСУ в восьми населенных пунктах

14:26 04.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Харьковской области бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Продолжается уничтожение окруженных формирований противника в районах населенных пунктов Рубленое, Нефедовка, Купино и Черное Харьковской области", - говорится в сообщении.
Киев в в кольце окружения за сутки потерял свыше 35 военнослужащих и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
"В ходе расширения внешней зоны контроля ведутся боевые действия в районах населенных пунктов Приколотное и Аннополье Харьковской области. Наносится огневое поражение по противнику в населенных пунктах Бережное, Подсреднее, Курганное и Малый Бурлук Харьковской области", - добавили в Минобороны.
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