https://crimea.ria.ru/20261004/vsu-okruzheny-gde-idut-boi-v-kharkovskoy-oblasti-1159938217.html

ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области

ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.10.2026

ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области

В Харьковской области бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T14:26

2026-10-04T14:26

2026-10-04T14:26

новости сво

группировка войск "север"

харьковская область

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Харьковской области бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Киев в в кольце окружения за сутки потерял свыше 35 военнослужащих и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261004/armiya-rossii-usilit-udary-po-ukraine-posle-ugroz-zelenskogo---minoborony-1159935370.html

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, группировка войск "север", харьковская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу