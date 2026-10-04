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ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области
ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области - РИА Новости Крым, 04.10.2026
ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области
В Харьковской области бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T14:26
2026-10-04T14:26
2026-10-04T14:26
новости сво
группировка войск "север"
харьковская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Харьковской области бойцы группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Киев в в кольце окружения за сутки потерял свыше 35 военнослужащих и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, группировка войск "север", харьковская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области
В Харьковской области армия России громит окруженные силы ВСУ в восьми населенных пунктах