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В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп
В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп - РИА Новости Крым, 04.10.2026
В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп
Президент США Дональд Трампа заявил, что в стране появятся "Силы суперинтеллекта". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T17:17
2026-10-04T17:17
2026-10-04T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трампа заявил, что в стране появятся "Силы суперинтеллекта". Об этом пишет РИА Новости.Американские СМИ ранее сообщали, что Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта (ИИ), а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. По данным изданий, "Силы суперинтеллекта" возглавил директор национальной разведки Соединенных Штатов Джей Клейтон.По его словам, в управлении организацией будут задействованы Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии США Эндрю Фергюсон и другие.В конце сентября Трамп подписал указ, предписывающий органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сша, дональд трамп, в мире, искусственный интеллект, новости
В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп
Трамп заявил о создании "Сил суперинтеллекта" в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трампа заявил, что в стране появятся "Силы суперинтеллекта". Об этом пишет РИА Новости.
Американские СМИ ранее сообщали, что Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта (ИИ), а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. По данным изданий, "Силы суперинтеллекта" возглавил директор национальной разведки Соединенных Штатов Джей Клейтон.
"В соответствии с указом о суперинтеллекте,... я объявляю о создании "Сил суперинтеллекта" (SIF)", - цитирует агентство Трампа.
По его словам, в управлении организацией будут задействованы Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии США Эндрю Фергюсон и другие.
"Силы суперинтеллекта" будут координировать взаимодействие правительства с потребителями, группами, защищающими общественные интересы, религиозными организациями, поставщиками критически важной инфраструктуры и компаниями, занимающимися сверхителлектом", - добавил президент.
В конце сентября Трамп подписал указ, предписывающий органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".
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