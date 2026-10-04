https://crimea.ria.ru/20261004/v-ssha-poyavyatsya-sily-superintellekta--tramp-1159941536.html

В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп

В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп - РИА Новости Крым, 04.10.2026

В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп

Президент США Дональд Трампа заявил, что в стране появятся "Силы суперинтеллекта". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T17:17

2026-10-04T17:17

2026-10-04T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трампа заявил, что в стране появятся "Силы суперинтеллекта". Об этом пишет РИА Новости.Американские СМИ ранее сообщали, что Белый дом собирает рабочую группу, которой предстоит за 120 дней подготовить доклад о рисках и возможностях искусственного интеллекта (ИИ), а также определить ответственность федеральных властей в этой сфере. По данным изданий, "Силы суперинтеллекта" возглавил директор национальной разведки Соединенных Штатов Джей Клейтон.По его словам, в управлении организацией будут задействованы Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии США Эндрю Фергюсон и другие.В конце сентября Трамп подписал указ, предписывающий органам власти называть искусственный интеллект "суперинтеллектом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, в мире, искусственный интеллект, новости