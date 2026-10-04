https://crimea.ria.ru/20261004/v-sevastopole-otremontirovali-sem-ulits-1159937861.html

В Севастополе отремонтировали семь улиц

В Севастополе отремонтировали семь улиц - РИА Новости Крым, 04.10.2026

В Севастополе отремонтировали семь улиц

В Севастополе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтировали еще семь участков дорог общей протяженностью 2,4 километра. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T15:22

2026-10-04T15:22

2026-10-04T15:22

нацпроекты в крыму

севастополь

михаил развожаев

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

благоустройство

инфраструктура

национальный проект "инфраструктура для жизни"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтировали еще семь участков дорог общей протяженностью 2,4 километра. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, в Балаклаве ввели в эксплуатацию две отремонтированные улицы общей протяженностью 869 метров — Утреннюю и Наклонную. Также заасфальтирован проезд между ними.В Широком отремонтировали Гвоздичный и Калиновый переулки общей протяженностью 700 метров, а в Резервном — улицы Арсланова, Академика Королева и Нахимовскую (всего 784 метра)."Количество объектов, которые ремонтируем в этом году, мы увеличили до 65 благодаря дополнительному финансированию и перераспределению средств", – напомнил Развожаев.Ранее сообщалось, что на улице Карантинной в Севастополе частично ограничили движение до лета следующего года. Это связано со строительством тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до конца года введут в эксплуатацию 500 км дорогНовая магистраль соединит "Тавриду" и ЮБК: выделено 3,5 млрд рублей В центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчатки

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