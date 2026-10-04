В Севастополе отремонтировали семь улиц
В Севастополе отремонтировали семь улиц в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отремонтировали еще семь участков дорог общей протяженностью 2,4 километра. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе отремонтировали семь улиц
© Михаил Развожаев в МАКС
В Севастополе отремонтировали семь улиц
"На всех улицах дорожники положили новое основание из щебеночно-песчаной смеси и два слоя асфальта, а также укрепили обочины, чтобы не разрушались кромки проезжей части. Каждый этап ремонта проходил строгий контроль качества", – написал губернатор.
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе отремонтировали семь улиц
© Михаил Развожаев в МАКС
В Севастополе отремонтировали семь улиц
По его информации, в Балаклаве ввели в эксплуатацию две отремонтированные улицы общей протяженностью 869 метров — Утреннюю и Наклонную. Также заасфальтирован проезд между ними.
В Широком отремонтировали Гвоздичный и Калиновый переулки общей протяженностью 700 метров, а в Резервном — улицы Арсланова, Академика Королева и Нахимовскую (всего 784 метра).
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе отремонтировали семь улиц
© Михаил Развожаев в МАКС
В Севастополе отремонтировали семь улиц
"Количество объектов, которые ремонтируем в этом году, мы увеличили до 65 благодаря дополнительному финансированию и перераспределению средств", – напомнил Развожаев.
Ранее сообщалось, что на улице Карантинной в Севастополе частично ограничили движение до лета следующего года. Это связано со строительством тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова.
© Михаил Развожаев в МАКСВ Севастополе отремонтировали семь улиц
© Михаил Развожаев в МАКС
В Севастополе отремонтировали семь улиц
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