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В России отмечают День космических войск - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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В России отмечают День космических войск
В России отмечают День космических войск - РИА Новости Крым, 04.10.2026
В России отмечают День космических войск
4 октября в России отмечают День космических войск России. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T09:36
2026-10-04T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. 4 октября в России отмечают День космических войск России. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.Когда в РФ появились космические войска, какие задачи им поручены, а еще ключевые даты отечественной космонавтики – все данные в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черное море и Крым показали из космосаУникальный экипаж: как Белка и Стрелка отправились в космосНа ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
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новости, космос, инфографика, праздники и памятные даты, армия и флот, россия
В России отмечают День космических войск

День космических войск России в фактах и цифрах – инфографика

09:36 04.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. 4 октября в России отмечают День космических войск России. Праздник закреплен указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.
Когда в РФ появились космические войска, какие задачи им поручены, а еще ключевые даты отечественной космонавтики – все данные в инфографике РИА Новости Крым.
День космических войскДень космических войск
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ИнфографикаНовостикосмосПраздники и памятные датыАрмия и флотРоссия
 
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