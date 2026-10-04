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В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа
В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа - РИА Новости Крым, 04.10.2026
В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа
Курение вейпов наносит колоссальный вред организму человека, особенно опасно воздействие компонентов химических смесей на несформировавшиеся органы дыхания и... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T20:51
2026-10-04T20:51
2026-10-04T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Курение вейпов наносит колоссальный вред организму человека, особенно опасно воздействие компонентов химических смесей на несформировавшиеся органы дыхания и нервной системы детей и подростков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-рентгенолог многопрофильной клинической больницы Святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат медицинских наук Виктор Костенич.Более того, вредная привычка несет риск немедленных эффектов. В Крыму, по его словам, недавно был зафиксирован подобный случай.Медик разъяснил, что в жидкости, которая испаряется устройством, все составляющие вредны для человеческого организма, а не только никотин."Она состоит из основных компонентов - глицерин, пропиленгликоль, никотин и ароматизаторы. Каждое из этих веществ опасно для здоровья человека. Как образуется пар? Нагревается металлический элемент, жидкость испаряется, и вот это испарение человек вдыхает. Этот аэрозоль, микрочастицы, способны проникать глубоко в нашу дыхательную систему. И при сжигании эти вещества образуют формальдегид, ацетальдегид и акролеин", - объяснил специалист.Чрезвычайно важным моментом в истории с вейпами, подчеркивает он, является фактор малоизученности влияния их на здоровье человека в долгосрочной перспективе.Он также предупредил, что первыми симптомами у курильщиков вейпа являются отдышка, которая может перейти в конструктивный бронхиолит, когда сужаются мелкие дыхательные пути и развивается фиброз, из-за чего нормальный объем воздуха не поступает в легкие. Нарушается оксигенация, то есть человек не может получить нормальный объем кислорода, предупредил врач.В связи с этим, специалист считает обоснованными меры жесткой регуляции и даже полного запрета на государственном уровне данной продукции. С 1 октября в России вступил в силу закон об обязательном лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции – местные власти получат возможность устанавливать границы территорий вокруг школ, где запрещена их продажа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Употребление вейпов может привести к онкологии - специалистРегионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейповЛожное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
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вейпы, общество, здоровье, совет эксперта, медицина
В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа
В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких у девушки из-за курения вейпа - врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым.
Курение вейпов наносит колоссальный вред организму человека, особенно опасно воздействие компонентов химических смесей на несформировавшиеся органы дыхания и нервной системы детей и подростков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал врач-рентгенолог многопрофильной клинической больницы Святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат медицинских наук Виктор Костенич.
Более того, вредная привычка несет риск немедленных эффектов. В Крыму, по его словам, недавно был зафиксирован подобный случай.
"Девушка, 21 год, начала курить вейп, это длилось в течение года. Появилась одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, она уже не могла спокойно подняться на 4 этаж, где живет, но она это не связывала с вейпами и продолжала парить. В какой-то из дней она проснулась от того, что не могла нормально сделать вдох и вызывала скорую помощь. Ее привезли в больницу, и на компьютерной томографии увидели, что у нее практически полностью поражен весь объем легких - развился острый респираторный дистресс-синдром. Это крайне тяжелая, жизнеугрожающая ситуация", - рассказал Виктор Костенич.
Медик разъяснил, что в жидкости, которая испаряется устройством, все составляющие вредны для человеческого организма, а не только никотин.
"Она состоит из основных компонентов - глицерин, пропиленгликоль, никотин и ароматизаторы. Каждое из этих веществ опасно для здоровья человека. Как образуется пар? Нагревается металлический элемент, жидкость испаряется, и вот это испарение человек вдыхает. Этот аэрозоль, микрочастицы, способны проникать глубоко в нашу дыхательную систему. И при сжигании эти вещества образуют формальдегид, ацетальдегид и акролеин", - объяснил специалист.
Чрезвычайно важным моментом в истории с вейпами, подчеркивает он, является фактор малоизученности влияния их на здоровье человека в долгосрочной перспективе.
"Сейчас использование вейпов особенно настораживает, так как еще не прошло достаточно времени, чтобы мы могли достоверно говорить об отдаленных результатах проявления курения вейпа на здоровье. Это произойдет примерно в 2050-60 годах. Если сегодня подросток курит, этот вред проявится через несколько десятилетий. Это и онкологические процессы, и заболевания сердечно-сосудистой системы", - обратил внимание собеседник.
Он также предупредил, что первыми симптомами у курильщиков вейпа являются отдышка, которая может перейти в конструктивный бронхиолит, когда сужаются мелкие дыхательные пути и развивается фиброз, из-за чего нормальный объем воздуха не поступает в легкие. Нарушается оксигенация, то есть человек не может получить нормальный объем кислорода, предупредил врач.
В связи с этим, специалист считает обоснованными меры жесткой регуляции и даже полного запрета на государственном уровне данной продукции. С 1 октября в России вступил в силу закон
об обязательном лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции – местные власти получат возможность устанавливать границы территорий вокруг школ, где запрещена их продажа.
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