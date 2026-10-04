https://crimea.ria.ru/20261004/v-krymu-zafiksirovan-sluchay-polnogo-porazheniya-legkikh-iz-za-veypa-1159837535.html

В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа

В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа - РИА Новости Крым, 04.10.2026

В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа

Курение вейпов наносит колоссальный вред организму человека, особенно опасно воздействие компонентов химических смесей на несформировавшиеся органы дыхания и... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T20:51

2026-10-04T20:51

2026-10-04T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Курение вейпов наносит колоссальный вред организму человека, особенно опасно воздействие компонентов химических смесей на несформировавшиеся органы дыхания и нервной системы детей и подростков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал врач-рентгенолог многопрофильной клинической больницы Святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат медицинских наук Виктор Костенич.Более того, вредная привычка несет риск немедленных эффектов. В Крыму, по его словам, недавно был зафиксирован подобный случай.Медик разъяснил, что в жидкости, которая испаряется устройством, все составляющие вредны для человеческого организма, а не только никотин."Она состоит из основных компонентов - глицерин, пропиленгликоль, никотин и ароматизаторы. Каждое из этих веществ опасно для здоровья человека. Как образуется пар? Нагревается металлический элемент, жидкость испаряется, и вот это испарение человек вдыхает. Этот аэрозоль, микрочастицы, способны проникать глубоко в нашу дыхательную систему. И при сжигании эти вещества образуют формальдегид, ацетальдегид и акролеин", - объяснил специалист.Чрезвычайно важным моментом в истории с вейпами, подчеркивает он, является фактор малоизученности влияния их на здоровье человека в долгосрочной перспективе.Он также предупредил, что первыми симптомами у курильщиков вейпа являются отдышка, которая может перейти в конструктивный бронхиолит, когда сужаются мелкие дыхательные пути и развивается фиброз, из-за чего нормальный объем воздуха не поступает в легкие. Нарушается оксигенация, то есть человек не может получить нормальный объем кислорода, предупредил врач.В связи с этим, специалист считает обоснованными меры жесткой регуляции и даже полного запрета на государственном уровне данной продукции. С 1 октября в России вступил в силу закон об обязательном лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции – местные власти получат возможность устанавливать границы территорий вокруг школ, где запрещена их продажа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Употребление вейпов может привести к онкологии - специалистРегионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейповЛожное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вейпы, общество, здоровье, совет эксперта, медицина