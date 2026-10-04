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В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла - РИА Новости Крым, 04.10.2026
В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
В воскресенье, 4 октября, в горах Бахчисарайского района спасли туристку с травмой ноги. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T19:49
2026-10-04T19:49
крым
бахчисарайский район
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горы
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье, 4 октября, в горах Бахчисарайского района спасли туристку с травмой ноги. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.Спасатели нашли пострадавшую, наложили шину на поврежденную ногу женщины и доставили к карете скорой помощи.Ранее сообщалось, что два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и передали родителямСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧСТурист застрял в ловушке на скалах Фиолента в СевастополеНашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, горы крыма, горы, происшествия, новости крыма
В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла

В горах Бахчисарайского района Крыма спасли женщину с травмой ноги

19:49 04.10.2026
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье, 4 октября, в горах Бахчисарайского района спасли туристку с травмой ноги. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.
"В 15:45 поступило сообщение о том, что в районе пещерного города Бакла женщина травмировала ногу. Оказывать помощь выезжали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и члены регионального отделения "Россоюзспас", – говорится в сообщении.
Спасатели нашли пострадавшую, наложили шину на поврежденную ногу женщины и доставили к карете скорой помощи.
Ранее сообщалось, что два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и передали родителям
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