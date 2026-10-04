https://crimea.ria.ru/20261004/v-krymu-spasli-zhenschinu-v-rayone-peschernogo-goroda-bakla-1159944635.html

В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла

В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла - РИА Новости Крым, 04.10.2026

В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла

В воскресенье, 4 октября, в горах Бахчисарайского района спасли туристку с травмой ноги. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T19:49

2026-10-04T19:49

2026-10-04T19:49

крым

бахчисарайский район

горы крыма

горы

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье, 4 октября, в горах Бахчисарайского района спасли туристку с травмой ноги. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.Спасатели нашли пострадавшую, наложили шину на поврежденную ногу женщины и доставили к карете скорой помощи.Ранее сообщалось, что два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и передали родителямСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧСТурист застрял в ловушке на скалах Фиолента в СевастополеНашли в тумане: в крымских горах спасли туриста

крым

бахчисарайский район

горы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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