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В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла - РИА Новости Крым, 04.10.2026
В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
В воскресенье, 4 октября, в горах Бахчисарайского района спасли туристку с травмой ноги. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T19:49
2026-10-04T19:49
2026-10-04T19:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье, 4 октября, в горах Бахчисарайского района спасли туристку с травмой ноги. Об этом сообщили в МЧС по Республике Крым.Спасатели нашли пострадавшую, наложили шину на поврежденную ногу женщины и доставили к карете скорой помощи.Ранее сообщалось, что два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и передали родителямСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Люди из титана": спасенные в Красной пещере туристы поблагодарили МЧСТурист застрял в ловушке на скалах Фиолента в СевастополеНашли в тумане: в крымских горах спасли туриста
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В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
В горах Бахчисарайского района Крыма спасли женщину с травмой ноги