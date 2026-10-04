https://crimea.ria.ru/20261004/v-krymu-obyavili-otboy-bespilotnoy-opasnosti-1159923200.html
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности - РИА Новости Крым, 04.10.2026
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
Угроза атаки ВСУ на Крым миновала – на полуострове отменена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T15:01
2026-10-04T15:01
2026-10-04T15:02
срочные новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159735851_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_0f629419c0ddf3fc86dcb00a3bc95299.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Угроза атаки ВСУ на Крым миновала – на полуострове отменена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.О работе ПВО на востоке полуострова сообщалось в 1:06. В этот период также ограничивали проезд по Крымскому мосту.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159735851_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_54ef585a1309b9c30b866bf1fc7e0dd2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
В Крыму отменили угрозу беспилотной атаки
15:01 04.10.2026 (обновлено: 15:02 04.10.2026)