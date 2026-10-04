https://crimea.ria.ru/20261004/v-kieve-porazhen-yuzhnyy-most-1159931661.html

В Киеве поражен Южный мост

В Киеве поражен Южный мост - РИА Новости Крым, 04.10.2026

В Киеве поражен Южный мост

В воскресенье в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в Южный мост. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T11:09

2026-10-04T11:09

2026-10-04T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в Южный мост.Он добавил, что в городе также повреждена тепломагистраль. Из-за этого Деснянский район остался без горячей воды. Утром в субботу под удар попал еще один мост в Киеве – частично перекрыто движение по Северному транспортному переходу через Днепр. В результате попадания есть повреждения.На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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