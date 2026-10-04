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В Киеве поражен Южный мост - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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В Киеве поражен Южный мост
В Киеве поражен Южный мост - РИА Новости Крым, 04.10.2026
В Киеве поражен Южный мост
В воскресенье в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в Южный мост. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T11:09
2026-10-04T11:09
украина
киев
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в Южный мост.Он добавил, что в городе также повреждена тепломагистраль. Из-за этого Деснянский район остался без горячей воды. Утром в субботу под удар попал еще один мост в Киеве – частично перекрыто движение по Северному транспортному переходу через Днепр. В результате попадания есть повреждения.На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, киев, виталий кличко, удары по украине, новости сво, в мире, новости
В Киеве поражен Южный мост

В Киеве прогремели взрывы: новый удар нанесен по Южному мосту через Днепр

11:09 04.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиев. Города мира
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В воскресенье в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о попадании в Южный мост.
"Прилет в дорожное полотно на Южном мосту", - написал он в Telegram.
Он добавил, что в городе также повреждена тепломагистраль. Из-за этого Деснянский район остался без горячей воды.
Утром в субботу под удар попал еще один мост в Киеве – частично перекрыто движение по Северному транспортному переходу через Днепр. В результате попадания есть повреждения.
На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.
Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.
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УкраинаКиевВиталий КличкоУдары по УкраинеНовости СВОВ миреНовости
 
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