Усиление ударов по Украине и Мерц в Киеве: главное за день
Усиление ударов по объектам Украины и неожиданный визит канцлера Германии в Киев - главное
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Минобороны России заявили об усилении ударов по объектам на Украине после угроз Владимира Зеленского. На Кубани после падения обломков БПЛА загорелось предприятие – есть пострадавшие. Киев неожиданно посетил канцлер Германии Фридрих Мерц и обратился оттуда к президенту России Владимиру Путину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег от космической войны. Задержан предполагаемый обвиняемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Москве.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.
Усиление ударов по Украине
Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после угрозы Владимира Зеленского ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. В воскресенье российские военные нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили сухогрузы с военным имуществом в Черном море.
Атаки на Кубань и Белгород
Три человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодарский край. В Темрюкском районе после падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.
Также стало известно, что после субботней атаки украинских дронов на центр и жилые районы Белгорода одна женщина скончалась в больнице. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов.
Мерц приехал в Киев
О необъявленном визите немецкого канцлера Фридриха Мерца в украинскую столицу сообщили в воскресенье СМИ. Отмечалось, что он прибыл в сопровождении министра экономики Катарины Райхе и экономической делегации.
Позже стало известно, что канцлер Германии во время визита в Киев обратился к президенту России и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине.
Космическая война
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет", о которой требует киевский режим, может привести к космической войне. Он выразил надежду, что это обстоятельство понимают в США.
Жуткое убийство женщины и ее дочери в Москве
В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в расчленении женщины и убийстве ее дочери в Москве. Как сообщили в Следственном комитете России, в квартире и гараже подозреваемого нашли оружие. Мужчина оказался сожителей погибшей женщины.