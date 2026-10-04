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Усиление ударов по Украине и Мерц в Киеве: главное за день - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Усиление ударов по Украине и Мерц в Киеве: главное за день
Усиление ударов по Украине и Мерц в Киеве: главное за день - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Усиление ударов по Украине и Мерц в Киеве: главное за день
В Минобороны России заявили об усилении ударов по объектам на Украине после угроз Владимира Зеленского. На Кубани после падения обломков БПЛА загорелось... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T21:57
2026-10-04T21:57
главное за день
россия
украина
в мире
безопасность
происшествия
дмитрий медведев
фридрих мерц
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Минобороны России заявили об усилении ударов по объектам на Украине после угроз Владимира Зеленского. На Кубани после падения обломков БПЛА загорелось предприятие – есть пострадавшие. Киев неожиданно посетил канцлер Германии Фридрих Мерц и обратился оттуда к президенту России Владимиру Путину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег от космической войны. Задержан предполагаемый обвиняемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Москве.О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Усиление ударов по УкраинеВооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после угрозы Владимира Зеленского ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. В воскресенье российские военные нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили сухогрузы с военным имуществом в Черном море.Атаки на Кубань и БелгородТри человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодарский край. В Темрюкском районе после падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.Также стало известно, что после субботней атаки украинских дронов на центр и жилые районы Белгорода одна женщина скончалась в больнице. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов.Мерц приехал в КиевО необъявленном визите немецкого канцлера Фридриха Мерца в украинскую столицу сообщили в воскресенье СМИ. Отмечалось, что он прибыл в сопровождении министра экономики Катарины Райхе и экономической делегации.Позже стало известно, что канцлер Германии во время визита в Киев обратился к президенту России и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине.Космическая война Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет", о которой требует киевский режим, может привести к космической войне. Он выразил надежду, что это обстоятельство понимают в США.Жуткое убийство женщины и ее дочери в МосквеВ Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в расчленении женщины и убийстве ее дочери в Москве. Как сообщили в Следственном комитете России, в квартире и гараже подозреваемого нашли оружие. Мужчина оказался сожителей погибшей женщины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, россия, украина, в мире, безопасность, происшествия, дмитрий медведев, фридрих мерц, атаки всу, новости
Усиление ударов по Украине и Мерц в Киеве: главное за день

Усиление ударов по объектам Украины и неожиданный визит канцлера Германии в Киев - главное

21:57 04.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Минобороны России заявили об усилении ударов по объектам на Украине после угроз Владимира Зеленского. На Кубани после падения обломков БПЛА загорелось предприятие – есть пострадавшие. Киев неожиданно посетил канцлер Германии Фридрих Мерц и обратился оттуда к президенту России Владимиру Путину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предостерег от космической войны. Задержан предполагаемый обвиняемый в жестоком убийстве женщины и ее дочери в Москве.
О главных событиях и заявлениях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Усиление ударов по Украине

Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после угрозы Владимира Зеленского ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. В воскресенье российские военные нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили сухогрузы с военным имуществом в Черном море.
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Атаки на Кубань и Белгород

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодарский край. В Темрюкском районе после падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.
Также стало известно, что после субботней атаки украинских дронов на центр и жилые районы Белгорода одна женщина скончалась в больнице. В городе повреждены 135 многоэтажек и порядка 30 частных домов.
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Мерц приехал в Киев

О необъявленном визите немецкого канцлера Фридриха Мерца в украинскую столицу сообщили в воскресенье СМИ. Отмечалось, что он прибыл в сопровождении министра экономики Катарины Райхе и экономической делегации.
Позже стало известно, что канцлер Германии во время визита в Киев обратился к президенту России и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине.
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Космическая война

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет", о которой требует киевский режим, может привести к космической войне. Он выразил надежду, что это обстоятельство понимают в США.
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Жуткое убийство женщины и ее дочери в Москве

В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в расчленении женщины и убийстве ее дочери в Москве. Как сообщили в Следственном комитете России, в квартире и гараже подозреваемого нашли оружие. Мужчина оказался сожителей погибшей женщины.
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