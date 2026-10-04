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Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
Вооруженные силы России нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили два сухогруза с военным имущество в Черном море. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили два сухогруза с военным имущество в Черном море. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны.О прилете по Северному мосту днем 4 октября заявил мэр Киева Виталий Кличко.Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражены два морских судна типа "сухогруз", которые везли в порт Одесса военное имущество.Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.В Минобороны ранее предупредили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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министерство обороны рф, киев, одесса, одесская область, черное море, удары по украине, украина, в мире, новости сво, безопасность
Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море

Армия России ударила по Северному мосту в Киеве и поразила два сухогруза в Черном море

16:59 04.10.2026 (обновлено: 17:05 04.10.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямНа Украине повреждена критическая инфраструктура
На Украине повреждена критическая инфраструктура
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили два сухогруза с военным имущество в Черном море. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны.
О прилете по Северному мосту днем 4 октября заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня днем в результате удара в городе Киеве поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражены два морских судна типа "сухогруз", которые везли в порт Одесса военное имущество.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
В Минобороны ранее предупредили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.
Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.
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