Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
Армия России ударила по Северному мосту в Киеве и поразила два сухогруза в Черном море
16:59 04.10.2026 (обновлено: 17:05 04.10.2026)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямНа Украине повреждена критическая инфраструктура
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удар по Северному мосту в Киеве и поразили два сухогруза с военным имущество в Черном море. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны.
О прилете по Северному мосту днем 4 октября заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня днем в результате удара в городе Киеве поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражены два морских судна типа "сухогруз", которые везли в порт Одесса военное имущество.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
В Минобороны ранее предупредили, что Вооруженные силы России усилят удары по военным объектам на Украине и связанной с ними инфраструктуре после заявления Владимира Зеленского о намерении ужесточить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
На этой неделе армия России продолжила серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, объектам энергетики. В частности, в результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. 30 сентября Киев после взрывов остался без света и воды.
Также ВС РФ ударили в Киеве по автожелезнодорожному мосту через Днепр. Как сообщал мэр украинский столицы Виталий Кличко, полностью или частично в Киеве были перекрыты мосты Южный, Метро, Патона и Северный.