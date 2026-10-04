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Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон
Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон
Психотерапевта, более известного как "экстрасенс", Анатолия Кашпировского похоронят в четверг, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T16:33
2026-10-04T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Психотерапевта, более известного как "экстрасенс", Анатолия Кашпировского похоронят в четверг, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на племянника психотерапевта Юрия Мамаева.Прощание с Кашпировским состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища, похороны пройдут в закрытом режиме.Кашпировский умер утром 3 октября в возрасте 87 лет. Он был известен на весь Советский Союз благодаря телепередачам, где проводил массовые сеансы внушения. В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы I созыва, но вскоре отошел от активной политики. В 1990‑е и позже он проводил сеансы в России и за рубежом (в том числе в США), а в 2020‑х годах публиковал "оздоровительные" видео в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, похороны, москва, новости
Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон
Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве