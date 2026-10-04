Рейтинг@Mail.ru
Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261004/smert-kashpirovskogo-stali-izvestny-data-i-mesto-pokhoron-1159941408.html
Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон
Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон
Психотерапевта, более известного как "экстрасенс", Анатолия Кашпировского похоронят в четверг, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T16:33
2026-10-04T16:33
утраты
похороны
москва
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/04/1159941292_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_318de7cf385982a009eb45cf86eb79f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Психотерапевта, более известного как "экстрасенс", Анатолия Кашпировского похоронят в четверг, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на племянника психотерапевта Юрия Мамаева.Прощание с Кашпировским состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища, похороны пройдут в закрытом режиме.Кашпировский умер утром 3 октября в возрасте 87 лет. Он был известен на весь Советский Союз благодаря телепередачам, где проводил массовые сеансы внушения. В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы I созыва, но вскоре отошел от активной политики. В 1990‑е и позже он проводил сеансы в России и за рубежом (в том числе в США), а в 2020‑х годах публиковал "оздоровительные" видео в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261003/anatoliy-kashpirovskiy--biografiya-1159918497.html
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/04/1159941292_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_0d3b169d24bf9c9f5ce4c79a0056879b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, похороны, москва, новости
Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон

Кашпировского похоронят 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве

16:33 04.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАнатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Психотерапевта, более известного как "экстрасенс", Анатолия Кашпировского похоронят в четверг, 8 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на племянника психотерапевта Юрия Мамаева.

"Захоронение пройдет на Троекуровском кладбище (8 октября - ред.)", - сказал Мамаев.

Прощание с Кашпировским состоится 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища, похороны пройдут в закрытом режиме.
Кашпировский умер утром 3 октября в возрасте 87 лет. Он был известен на весь Советский Союз благодаря телепередачам, где проводил массовые сеансы внушения. В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы I созыва, но вскоре отошел от активной политики. В 1990‑е и позже он проводил сеансы в России и за рубежом (в том числе в США), а в 2020‑х годах публиковал "оздоровительные" видео в интернете.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Анатолий Кашпировский - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
Вчера, 12:42
Анатолий Кашпировский – биография
УтратыПохороныМоскваНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке
17:17В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп
16:59Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
16:41Над центром Крыма работает ПВО
16:33Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон
16:18Благоустройство Мойнакского парка в Евпатории отстает от графика
15:59"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева
15:36Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине
15:22В Севастополе отремонтировали семь улиц
15:08Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас
15:04Новости СВО: Киев теряет тысячи солдат и западную технику каждый день
15:01В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
14:49Донбасс остался без света и связи
14:39ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ
14:26ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области
14:22Движение по Крымскому мосту открыто
14:14Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области
13:58Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс
13:43Крымский мост закрыли для проезда транспорта
13:30"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 лет
Лента новостейМолния