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Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму
Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму
Погода на предстоящей рабочей неделе в Крыму будет заслуживать высшей оценки. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист Центра... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T17:54
2026-10-04T17:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Погода на предстоящей рабочей неделе в Крыму будет заслуживать высшей оценки. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Воздух по ночам будет остывать примерно до +6…9, а днем можно смело рассчитывать в начале недели на +17…20 градусов. отметил специалист. С середины недели, добавил эксперт, столбики термометров даже могут превышать 20-градусную отметку.По его оценке, октябрьская погода в Крыму может побить климатическую норму."Я считаю, что второй месяц осени в Крыму выдастся в среднем на 1-1,5 градуса выше положенной климатической нормы с количеством осадков в пределах нормы. Для Симферополя ночная норма это +7,2 в октябре, дневная - +17, 5 и норма по осадкам 45 миллиметров. Так что, отталкиваясь от этих цифр, с учетом прогностической аномалии температуры и осадков, рассчитываем на вполне комфортную осеннюю погоду", - обозначил собеседник.Евгений Тишковец также подчеркнул, что, ни жары, ни морозов в ближайшее время на полуострове не ожидается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в КрымуТрехдневные заморозки ударят на КубаниКрым готов к отопительному сезону – власти
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4.7
96
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центр погоды "фобос", крым, погода, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, новости крыма
Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму

В Крым на следующей неделе заглянет золотая Пушкинская осень – прогноз погоды от ФОБОС

17:54 04.10.2026
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкВиноградники в селе Ворон в Крыму
Виноградники в селе Ворон в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Погода на предстоящей рабочей неделе в Крыму будет заслуживать высшей оценки. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вся будняя часть недели будет проходить под знаком антициклона — это непререкаемое господство области высокого атмосферного давления. Этот барический зонтик, этот купол будет оберегать крымчан от ненастья, поэтому все дни, начиная с понедельника и до пятницы, будет много солнца, никаких осадков, никаких штормовых ветров. Погода будет спокойная - такая золотая Пушкинская осень", - пообещал Тишковец.

Воздух по ночам будет остывать примерно до +6…9, а днем можно смело рассчитывать в начале недели на +17…20 градусов. отметил специалист. С середины недели, добавил эксперт, столбики термометров даже могут превышать 20-градусную отметку.

"В среду, четверг - + 20…23. Ну и к пятнице, попробуем дерзко предположить, что воздух будет прогреваться до +20…25, но это уже прям даже летом немного запахнет. И под утро не прохладнее +7…10", - указал Тишковец.

По его оценке, октябрьская погода в Крыму может побить климатическую норму.
"Я считаю, что второй месяц осени в Крыму выдастся в среднем на 1-1,5 градуса выше положенной климатической нормы с количеством осадков в пределах нормы. Для Симферополя ночная норма это +7,2 в октябре, дневная - +17, 5 и норма по осадкам 45 миллиметров. Так что, отталкиваясь от этих цифр, с учетом прогностической аномалии температуры и осадков, рассчитываем на вполне комфортную осеннюю погоду", - обозначил собеседник.
Евгений Тишковец также подчеркнул, что, ни жары, ни морозов в ближайшее время на полуострове не ожидается.

"История знает и такие температуры -11,4 было в 1942 году. Была в Крыму и рекордная жара в октябре, в 1952-ом - +33,3 градуса. Конечно, ни того, ни другого не будет, погода будет радовать исключительно комфортными метеоусловиями, без каких-то скачков параметров атмосферы, без камней с неба. В общем будет самая-самая превосходная погода, о которой можно только мечтать – это я гарантирую на всю предстоящую семидневку", - заключил он.

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