https://crimea.ria.ru/20261004/semidnevka-pod-zontikom-antitsiklona--prognoz-pogody-na-nedelyu-v-krymu-1159904625.html

Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму

Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму

Погода на предстоящей рабочей неделе в Крыму будет заслуживать высшей оценки. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист Центра... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T17:54

2026-10-04T17:54

2026-10-04T17:54

центр погоды "фобос"

крым

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погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Погода на предстоящей рабочей неделе в Крыму будет заслуживать высшей оценки. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Воздух по ночам будет остывать примерно до +6…9, а днем можно смело рассчитывать в начале недели на +17…20 градусов. отметил специалист. С середины недели, добавил эксперт, столбики термометров даже могут превышать 20-градусную отметку.По его оценке, октябрьская погода в Крыму может побить климатическую норму."Я считаю, что второй месяц осени в Крыму выдастся в среднем на 1-1,5 градуса выше положенной климатической нормы с количеством осадков в пределах нормы. Для Симферополя ночная норма это +7,2 в октябре, дневная - +17, 5 и норма по осадкам 45 миллиметров. Так что, отталкиваясь от этих цифр, с учетом прогностической аномалии температуры и осадков, рассчитываем на вполне комфортную осеннюю погоду", - обозначил собеседник.Евгений Тишковец также подчеркнул, что, ни жары, ни морозов в ближайшее время на полуострове не ожидается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выпадет первый снег: ждать ли мороза в КрымуТрехдневные заморозки ударят на КубаниКрым готов к отопительному сезону – власти

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