https://crimea.ria.ru/20261004/sem-rek-sevastopolya-poluchili-novyy-status-1159932173.html

Семь рек Севастополя получили новый статус

Семь рек Севастополя получили новый статус - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Семь рек Севастополя получили новый статус

В государственный водный реестр внесены семь рек Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T11:48

2026-10-04T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В государственный водный реестр внесены семь рек Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Речь идет о притоках Сухой речки, расположенных в Варнаутской долине, в районе Гончарного и Резервного. Теперь на официальных картах появятся реки Левая Варнаутка, Варнаутка, Мускомия, Кум-Дере, Караны-Дере, Соух-Дере, Фундуклы.Для каждой из рек зафиксированы точные координаты, границы береговой линии, ширина и глубина, будут определены водоохранные зоны. Официальный статус позволяет контролировать качество воды, предотвращать незаконные сбросы и грамотно использовать водные ресурсы.Ранее в Севастополе создали единую структуру, ответственную за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов — "СевВодРесурсы". Теперь уход за реками и водоемами будет системным, отметил губернатор города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе реконструируют дамбу в селе ГончарноеЧем грозит неграмотная очистка рек в КрымуВ Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, реки, природа, новости севастополя, экология