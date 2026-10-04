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Семь рек Севастополя получили новый статус
Семь рек Севастополя получили новый статус - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Семь рек Севастополя получили новый статус
В государственный водный реестр внесены семь рек Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T11:48
2026-10-04T11:48
2026-10-04T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В государственный водный реестр внесены семь рек Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Речь идет о притоках Сухой речки, расположенных в Варнаутской долине, в районе Гончарного и Резервного. Теперь на официальных картах появятся реки Левая Варнаутка, Варнаутка, Мускомия, Кум-Дере, Караны-Дере, Соух-Дере, Фундуклы.Для каждой из рек зафиксированы точные координаты, границы береговой линии, ширина и глубина, будут определены водоохранные зоны. Официальный статус позволяет контролировать качество воды, предотвращать незаконные сбросы и грамотно использовать водные ресурсы.Ранее в Севастополе создали единую структуру, ответственную за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов — "СевВодРесурсы". Теперь уход за реками и водоемами будет системным, отметил губернатор города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе реконструируют дамбу в селе ГончарноеЧем грозит неграмотная очистка рек в КрымуВ Севастополе берега реки Байдарка расчистили от мусора
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севастополь, михаил развожаев, реки, природа, новости севастополя, экология
Семь рек Севастополя получили новый статус
В Севастополе семь рек внесли в государственный водный реестр
11:48 04.10.2026 (обновлено: 11:49 04.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В государственный водный реестр внесены семь рек Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Речь идет о притоках Сухой речки, расположенных в Варнаутской долине, в районе Гончарного и Резервного. Теперь на официальных картах появятся реки Левая Варнаутка, Варнаутка, Мускомия, Кум-Дере, Караны-Дере, Соух-Дере, Фундуклы.
"Чтобы все они получили законный статус, специалисты провели масштабные гидрологические исследования. Собранные данные передали в федеральные ведомства, которые ведут водный кадастр страны", – пояснил Развожаев.
Для каждой из рек зафиксированы точные координаты, границы береговой линии, ширина и глубина, будут определены водоохранные зоны. Официальный статус позволяет контролировать качество воды, предотвращать незаконные сбросы и грамотно использовать водные ресурсы.
Ранее в Севастополе создали единую структуру,
ответственную за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений и сохранение водных объектов — "СевВодРесурсы". Теперь уход за реками и водоемами будет системным, отметил губернатор города.
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