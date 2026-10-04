https://crimea.ria.ru/20261004/rossiyskie-sportsmeny-vzyali-dva-zolota-kubka-mira-po-pryzhkam-na-batute-1159945767.html

Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте

Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте

Две пары российских спортсменов завоевали золотые медали в синхронных прыжках на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии. Об этом сообщает Олимпийский комитет... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T21:12

2026-10-04T21:12

2026-10-04T21:12

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Две пары российских спортсменов завоевали золотые медали в синхронных прыжках на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.Второе золото получили Анжела Бладцева и Данил Касимов в смешанном синхроне (51,260). Еще один россиянин Кирилл Козлов в индивидуальных прыжках занял шестое место с результатом 51, 510 балла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийский комитет россии, новости, россия, соревнования