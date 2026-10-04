Рейтинг@Mail.ru
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261004/rossiyskie-sportsmeny-vzyali-dva-zolota-kubka-mira-po-pryzhkam-na-batute-1159945767.html
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
Две пары российских спортсменов завоевали золотые медали в синхронных прыжках на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии. Об этом сообщает Олимпийский комитет... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T21:12
2026-10-04T21:12
спорт
олимпийский комитет россии
новости
россия
соревнования
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/04/1159945545_0:270:1234:964_1920x0_80_0_0_0743400bc795cb3edeadf9ac71ff2715.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Две пары российских спортсменов завоевали золотые медали в синхронных прыжках на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.Второе золото получили Анжела Бладцева и Данил Касимов в смешанном синхроне (51,260). Еще один россиянин Кирилл Козлов в индивидуальных прыжках занял шестое место с результатом 51, 510 балла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/04/1159945545_0:154:1234:1080_1920x0_80_0_0_85a14cf03d4981b81dc1069a78367103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, олимпийский комитет россии, новости, россия, соревнования
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте

Спортсмены из России взяли два золота на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии

21:12 04.10.2026
 
© Олимпийский комитет РоссииРоссийские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
© Олимпийский комитет России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Две пары российских спортсменов завоевали золотые медали в синхронных прыжках на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
"Первую победу в заключительный день турнира одержали Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов в мужском синхроне – 53,700 с отрывом в 0,66 балла от титулованных соперников, американцев Рубена Падиллы и Алексея Шостака",- говорится в сообщении.
Второе золото получили Анжела Бладцева и Данил Касимов в смешанном синхроне (51,260).
"Сначала судьи поставили нашему дуэту 48,560 балла, но после протеста оценку пересмотрели, и россияне поднялись на первое место", - отметили в комитете.
© Олимпийский комитет РоссииРоссийские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
© Олимпийский комитет России
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
Еще один россиянин Кирилл Козлов в индивидуальных прыжках занял шестое место с результатом 51, 510 балла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СпортОлимпийский комитет РоссииНовостиРоссияСоревнования
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Усиление ударов по Украине и Мерц в Киеве: главное за день
21:36При каких симптомах нужно срочно к кардиологу – ответ врача
21:12Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
20:51В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа
20:41Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ
20:26Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе
20:18Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев
20:09Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
19:49В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
19:33Где отключат газ в Крыму на следующей неделе
19:17На Украине забили тревогу из-за опустевшей казны
19:01Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена
18:54На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики
18:3718-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России
18:09Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья
17:54Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму
17:39Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке
17:17В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп
16:59Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
16:41Над центром Крыма работает ПВО
Лента новостейМолния