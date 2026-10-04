Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
Спортсмены из России взяли два золота на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии
© Олимпийский комитет РоссииРоссийские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
© Олимпийский комитет России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Две пары российских спортсменов завоевали золотые медали в синхронных прыжках на Кубке мира по прыжкам на батуте в Италии. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
"Первую победу в заключительный день турнира одержали Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов в мужском синхроне – 53,700 с отрывом в 0,66 балла от титулованных соперников, американцев Рубена Падиллы и Алексея Шостака",- говорится в сообщении.
Второе золото получили Анжела Бладцева и Данил Касимов в смешанном синхроне (51,260).
"Сначала судьи поставили нашему дуэту 48,560 балла, но после протеста оценку пересмотрели, и россияне поднялись на первое место", - отметили в комитете.
© Олимпийский комитет РоссииРоссийские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
© Олимпийский комитет России
Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
Еще один россиянин Кирилл Козлов в индивидуальных прыжках занял шестое место с результатом 51, 510 балла.