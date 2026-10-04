https://crimea.ria.ru/20261004/rossiyskie-molnii-sorvali-postavki-peredovym-chastyam-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1159930736.html

Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области

Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 49-й общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили пункты управления БПЛА и склады с... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T14:14

2026-10-04T14:14

2026-10-04T14:14

херсонская область

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 49-й общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили пункты управления БПЛА и склады с материально-техническими средствами ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, удары по позициям врага нарушили систему материально-технического обеспечения передовых подразделений ВСУ на данном участке, снизив их боевые возможности. "Группировка войск "Днепр" продолжает системную работу по обнаружению и уничтожению военных объектов, техники и живой силы противника в режиме реального времени", – подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУРоссийский "Гиацинт" сжег укрытие с боевиками и дронами ВСУАрмия России разбила еще один сухогруз в одесском порту

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, министерство обороны рф, видео