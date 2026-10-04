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Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области
Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области
Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 49-й общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили пункты управления БПЛА и склады с... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T14:14
2026-10-04T14:14
херсонская область
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 49-й общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили пункты управления БПЛА и склады с материально-техническими средствами ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным Минобороны РФ, удары по позициям врага нарушили систему материально-технического обеспечения передовых подразделений ВСУ на данном участке, снизив их боевые возможности. "Группировка войск "Днепр" продолжает системную работу по обнаружению и уничтожению военных объектов, техники и живой силы противника в режиме реального времени", – подчеркнули в оборонном ведомстве.Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУРоссийский "Гиацинт" сжег укрытие с боевиками и дронами ВСУАрмия России разбила еще один сухогруз в одесском порту
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, министерство обороны рф, видео
Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области бойцы "Днепра" сорвали поставку оружия передовым подразделениям ВСУ

14:14 04.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов "Молния-2" 49-й общевойсковой армии из группировки войск "Днепр" уничтожили пункты управления БПЛА и склады с материально-техническими средствами ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе проведения воздушной разведки операторы подразделений беспилотных систем выявили пункты управления БПЛА, скрытые позиции противника, на территории которых осуществлялась регулярная разгрузка военного имущества. Координаты целей были оперативно переданы на командный пункт", – говоиртся в сообщении.
По данным Минобороны РФ, удары по позициям врага нарушили систему материально-технического обеспечения передовых подразделений ВСУ на данном участке, снизив их боевые возможности.
"Группировка войск "Днепр" продолжает системную работу по обнаружению и уничтожению военных объектов, техники и живой силы противника в режиме реального времени", – подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" уничтожили опорные пункты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил укрепленный пункт противника в районе Орехова.
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФВидео
 
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