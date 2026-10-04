https://crimea.ria.ru/20261004/raschlenil-zhenschinu-i-ubil-ee-doch-v-moskve-v-voronezhskoy-oblasti-zaderzhan-podozrevaemyy-1159930026.html

Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый

Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый

В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины и ее дочери в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T10:23

2026-10-04T10:23

2026-10-04T10:30

ск рф (следственный комитет российской федерации)

москва

воронежская область

убийство

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины и ее дочери в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Следователи также нашли в жилом помещении схрон оружия и боеприпасов. Криминалисты отследили маршруты передвижения сожителя женщины на основании данных видеонаблюдения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

воронежская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), москва, воронежская область, убийство, происшествия, новости