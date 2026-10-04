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Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый
Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый
В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины и ее дочери в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T10:23
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москва
воронежская область
убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины и ее дочери в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Следователи также нашли в жилом помещении схрон оружия и боеприпасов. Криминалисты отследили маршруты передвижения сожителя женщины на основании данных видеонаблюдения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), москва, воронежская область, убийство, происшествия, новости
Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый

В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве

10:23 04.10.2026 (обновлено: 10:30 04.10.2026)
 
© СК РоссииВ Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины и ее дочери в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Следователи также нашли в жилом помещении схрон оружия и боеприпасов.
"В ходе следственных действий обнаружен гараж, используемый сожителем потерпевшей на территории Новой Москвы. При его осмотре найдены тело дочери и схрон оружия. Осмотр второго места происшествия продолжается", - говорится в сообщении СК.
© СК РоссииВ Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
© СК России
В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
Криминалисты отследили маршруты передвижения сожителя женщины на основании данных видеонаблюдения.
"Он задержан на территории Воронежской области и доставлен в Москву. В ближайшее время следователи приступят к его допросу. Кроме того, вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления", - добавили в Следкоме.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МоскваВоронежская областьУбийствоПроисшествияНовости
 
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