Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый
В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
10:23 04.10.2026 (обновлено: 10:30 04.10.2026)
© СК РоссииВ Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
© СК России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Воронежской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве женщины и ее дочери в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Следователи также нашли в жилом помещении схрон оружия и боеприпасов.
"В ходе следственных действий обнаружен гараж, используемый сожителем потерпевшей на территории Новой Москвы. При его осмотре найдены тело дочери и схрон оружия. Осмотр второго места происшествия продолжается", - говорится в сообщении СК.
© СК РоссииВ Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
© СК России
В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери в Москве
Криминалисты отследили маршруты передвижения сожителя женщины на основании данных видеонаблюдения.
"Он задержан на территории Воронежской области и доставлен в Москву. В ближайшее время следователи приступят к его допросу. Кроме того, вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления", - добавили в Следкоме.