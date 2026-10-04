https://crimea.ria.ru/20261004/pvo-sbila-tri-amerikanskikh-snaryada-himars-i-1222-drona-vsu-1159938536.html

ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ

ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2026

ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили четыре авиабомбы, три снаряда системы HIMARS и 1222 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T14:39

2026-10-04T14:39

2026-10-04T14:39

новости сво

пво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили четыре авиабомбы, три снаряда системы HIMARS и 1222 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 252 053 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 1 784 боевые машины реактивных систем залпового огня.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на мирные регионы. В течение ночи дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Крымом и еще 14 регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныВ Киеве поражен Северный мостУдары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), himars, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, атаки всу