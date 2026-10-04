https://crimea.ria.ru/20261004/pvo-sbila-tri-amerikanskikh-snaryada-himars-i-1222-drona-vsu-1159938536.html
ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ
ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2026
ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили четыре авиабомбы, три снаряда системы HIMARS и 1222 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T14:39
2026-10-04T14:39
2026-10-04T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили четыре авиабомбы, три снаряда системы HIMARS и 1222 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным министерства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 252 053 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 1 784 боевые машины реактивных систем залпового огня.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на мирные регионы. В течение ночи дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Крымом и еще 14 регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныВ Киеве поражен Северный мостУдары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), himars, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, атаки всу
ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ
Российские ПВО уничтожили три реактивных снаряда HIMARS и 1222 беспилотника ВСУ