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При каких симптомах нужно срочно к кардиологу – ответ врача
При каких симптомах нужно срочно к кардиологу – ответ врача - РИА Новости Крым, 04.10.2026
При каких симптомах нужно срочно к кардиологу – ответ врача
Давящая, тянущая или сжимающая боль за грудиной, которая не проходит через 15 минут, является поводом незамедлительно вызвать "скорую помощь". Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T21:36
2026-10-04T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Давящая, тянущая или сжимающая боль за грудиной, которая не проходит через 15 минут, является поводом незамедлительно вызвать "скорую помощь". Об этом предупредил главный внештатный специалист — кардиолог минздрава республики, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой в пресс-центре РИА Новости Крым.При этом медлить с вызовом бригады медиков нельзя, потому что если боль в области груди не проходит в течение 15 минут, то это уже может быть инфаркт.Кроме того, о проблемах с сердцем могут сигнализировать отеки ног, интенсивные головные боли, подъем давления, ощущение удушья, одышка, которая усиливается в положении лежа, добавил он.Из Крыма на лечение в федеральные центры направлено порядка 200 пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями с начала года, сообщал ранее Садовой. При этом в Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности от сердечно-сосудистых патологий. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких врачей не хватает в КрымуКак жара "обманывает" людей с сердечно-сосудистыми заболеваниямиВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки крови
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При каких симптомах нужно срочно к кардиологу – ответ врача
Сжимающая боль за грудиной и резкая одышка могут быть симптомами проблем с сердцем - врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Давящая, тянущая или сжимающая боль за грудиной, которая не проходит через 15 минут, является поводом незамедлительно вызвать "скорую помощь". Об этом предупредил главный внештатный специалист — кардиолог минздрава республики, заведующий кардиологическим диспансером Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Валерий Садовой в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Боль в области сердца после физических нагрузок или внезапно появившаяся одышка, которой раньше не было, учащенное сердцебиение, как из пулемета. Ощущения перебоя ритма, замирания сердца", - перечислил специалист кардиологические симптомы, которые "должны насторожить".
При этом медлить с вызовом бригады медиков нельзя, потому что если боль в области груди не проходит в течение 15 минут, то это уже может быть инфаркт.
Кроме того, о проблемах с сердцем могут сигнализировать отеки ног, интенсивные головные боли, подъем давления, ощущение удушья, одышка, которая усиливается в положении лежа, добавил он.
Из Крыма на лечение в федеральные центры направлено порядка 200 пациентов с сердечно-сосудистыми
патологиями с начала года, сообщал ранее Садовой.
При этом в Крыму с 2014 года почти вдвое снизился показатель смертности
от сердечно-сосудистых патологий.
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