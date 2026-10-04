https://crimea.ria.ru/20261004/podrostok-za-rulem-avto-oprokinul-inomarku-i-nasmert-sbil-rebenka-na-obochine-1159939764.html

Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине

Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине

13-летний ребенок погиб при ДТП в Хабаровском крае. Аварию спровоцировал 17-летний подросток, который сел за руль иномарки. Об этом сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T15:36

2026-10-04T15:36

2026-10-04T15:36

хабаровский край

происшествия

дтп

новости

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 13-летний ребенок погиб при ДТП в Хабаровском крае. Аварию спровоцировал 17-летний подросток, который сел за руль иномарки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Отмечается, что авария произошла в воскресенье.13‑летний пешеход погиб на месте до приезда врачей скорой помощи. Второго пострадавшего, 12‑летнего мальчика, доставили в больницу.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

хабаровский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, происшествия, дтп, новости, дети