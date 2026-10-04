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Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине
Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине
13-летний ребенок погиб при ДТП в Хабаровском крае. Аварию спровоцировал 17-летний подросток, который сел за руль иномарки. Об этом сообщили в региональной... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T15:36
2026-10-04T15:36
2026-10-04T15:36
хабаровский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 13-летний ребенок погиб при ДТП в Хабаровском крае. Аварию спровоцировал 17-летний подросток, который сел за руль иномарки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Отмечается, что авария произошла в воскресенье.13‑летний пешеход погиб на месте до приезда врачей скорой помощи. Второго пострадавшего, 12‑летнего мальчика, доставили в больницу.Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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хабаровский край, происшествия, дтп, новости, дети
Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине
В Хабаровском крае подросток за рулем устроил смертельное ДТП – погиб ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. 13-летний ребенок погиб при ДТП в Хабаровском крае. Аварию спровоцировал 17-летний подросток, который сел за руль иномарки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла в воскресенье.
"17‑летний водитель Honda CH‑R при обгоне столкнулся с авто, которое поворачивало налево. В результате столкновения Honda CH‑R перевернулось на крышу и, продолжив движение по инерции, совершило наезд на двух несовершеннолетних, шедших по обочине", - рассказали подробности правоохранители.
13‑летний пешеход погиб на месте до приезда врачей скорой помощи. Второго пострадавшего, 12‑летнего мальчика, доставили в больницу.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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