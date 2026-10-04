https://crimea.ria.ru/20261004/podgotovka-k-pryamoy-linii-s-putinym-nachalas--kreml-1159932352.html

Подготовка к прямой линии с Путиным началась – Кремль

Подготовка к прямой линии с Путиным началась – Кремль - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Подготовка к прямой линии с Путиным началась – Кремль

Началась подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T12:16

2026-10-04T12:16

2026-10-04T12:16

владимир путин (политик)

россия

дмитрий песков

кремль

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Началась подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.По его словам, в рамках подготовки к 23-й прямой линии будут активно использоваться нейросети. Это позволит обработать большее количество обращений граждан.22-я прямая линия с президентом России состоялась 19 декабря 2025 года. Эфир длился 4,5 часа. На мероприятии присутствовали несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. В рамках традиционного формата глава государства ответил на вопросы СМИ и обратившихся к нему россиян, число обращений превысило три миллиона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – ПутинВраг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОУдары по Украине эффективны и своевременны – Путин

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дмитрий песков, кремль, политика, новости