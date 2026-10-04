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Подготовка к прямой линии с Путиным началась – Кремль
Подготовка к прямой линии с Путиным началась – Кремль - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Подготовка к прямой линии с Путиным началась – Кремль
Началась подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T12:16
2026-10-04T12:16
2026-10-04T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Началась подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.По его словам, в рамках подготовки к 23-й прямой линии будут активно использоваться нейросети. Это позволит обработать большее количество обращений граждан.22-я прямая линия с президентом России состоялась 19 декабря 2025 года. Эфир длился 4,5 часа. На мероприятии присутствовали несколько сотен журналистов, включая иностранных репортеров. В рамках традиционного формата глава государства ответил на вопросы СМИ и обратившихся к нему россиян, число обращений превысило три миллиона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Региональный продукт Дальнего Востока вырос втрое за 11 лет – ПутинВраг будет сыпаться: Путин рассказал о положении в зоне СВОУдары по Украине эффективны и своевременны – Путин
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владимир путин (политик), россия, дмитрий песков, кремль, политика, новости
Подготовка к прямой линии с Путиным началась – Кремль
Песков сообщил о начале подготовки к прямой линии с Путиным