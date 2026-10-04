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Новости СВО: Киев теряет тысячи солдат и западную технику каждый день - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Новости СВО: Киев теряет тысячи солдат и западную технику каждый день
Новости СВО: Киев теряет тысячи солдат и западную технику каждый день - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Новости СВО: Киев теряет тысячи солдат и западную технику каждый день
За сутки боев в зоне проведения специальной военной операции армия России продолжает продвигаться по линии фронта, ВСУ потеряли еще 1395 боевиков. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T15:04
2026-10-04T15:04
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. За сутки боев в зоне проведения специальной военной операции армия России продолжает продвигаться по линии фронта, ВСУ потеряли еще 1395 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В зоне работы подразделений группировки войск "Север" противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию. Подразделения войск "Запад" уничтожили до 225 военнослужащих противника, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск Киев потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и два артиллерийских орудия. Подразделения войск "Центр" ликвидировали в боях свыше 435 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Востока" ликвидировали свыше 290 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей, а подразделения войск "Днепр" - до 30 солдат ВСУ, 18 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – МинобороныВ Киеве поражен Северный мостУдары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр"
Новости СВО: Киев теряет тысячи солдат и западную технику каждый день

За сутки боев в зоне спецоперации Украина потеряла еще 1395 боевиков

15:04 04.10.2026
 
© AP Photo Anatolii LysianskyiСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© AP Photo Anatolii Lysianskyi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. За сутки боев в зоне проведения специальной военной операции армия России продолжает продвигаться по линии фронта, ВСУ потеряли еще 1395 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В зоне работы подразделений группировки войск "Север" противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию.
Подразделения войск "Запад" уничтожили до 225 военнослужащих противника, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
В зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск Киев потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и два артиллерийских орудия.
Подразделения войск "Центр" ликвидировали в боях свыше 435 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
"В населенном пункте Доброполье ДНР штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в его северной части. В течение суток освобождено 53 здания, уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Бойцы "Востока" ликвидировали свыше 290 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей, а подразделения войск "Днепр" - до 30 солдат ВСУ, 18 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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