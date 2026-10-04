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Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья
Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья у Крымского моста сохраняются двухчасовые заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон пролива. В очередях стоят 555 машин. Об этом... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T18:09
2026-10-04T18:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья у Крымского моста сохраняются двухчасовые заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон пролива. В очередях стоят 555 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Мостовой переход был закрыт для проезда в 13:42 на полчаса. После этого проезда ждали 650 машин со стороны Керчи и Тамани. Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья

У Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут 555 машин

18:09 04.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья у Крымского моста сохраняются двухчасовые заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон пролива. В очередях стоят 555 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Мостовой переход был закрыт для проезда в 13:42 на полчаса. После этого проезда ждали 650 машин со стороны Керчи и Тамани.
"К 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи досмотра ожидают 60 автомобилей", - сказано в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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