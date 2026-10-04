Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья
У Крымского моста вечером в воскресенье проезда ждут 555 машин
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья у Крымского моста сохраняются двухчасовые заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон пролива. В очередях стоят 555 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Мостовой переход был закрыт для проезда в 13:42 на полчаса. После этого проезда ждали 650 машин со стороны Керчи и Тамани.
"К 18:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи досмотра ожидают 60 автомобилей", - сказано в сообщении.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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