https://crimea.ria.ru/20261004/novak-zayavil-o-defitsite-nefti-na-mirovom-rynke-1159942331.html

Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке

Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке

Ситуация на мировом рынке нефти оценивается как волатильная и напряженная. На нее серьезно влияют атаки на инфраструктуру и нарушение мировых логистических... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T17:39

2026-10-04T17:39

2026-10-04T17:39

александр новак

нефть

в мире

энергоресурсы

новости

опек+

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на мировом рынке нефти оценивается как волатильная и напряженная. На нее серьезно влияют атаки на инфраструктуру и нарушение мировых логистических цепочек. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+.По его словам, достигнута договоренность о том, чтоб будут предприняты все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Мониторинг обстановки будет продолжаться.Новак также подчеркнул, что страны ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) выполняют обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Он отметил ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке и выразил уверенность в том, что текущий кризис будет преодолен, в том числе благодаря совместным действиям стран-членов организации.Ранее страны ОПЕК+ приняли решение сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября и октября.Мнение о том, чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов, ранее высказывал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефтиНазвана базовая цена на российскую нефть в 2027 годуЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, нефть, в мире, энергоресурсы, новости, опек+