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Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке
Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке
Ситуация на мировом рынке нефти оценивается как волатильная и напряженная. На нее серьезно влияют атаки на инфраструктуру и нарушение мировых логистических... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T17:39
2026-10-04T17:39
2026-10-04T17:39
александр новак
нефть
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энергоресурсы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на мировом рынке нефти оценивается как волатильная и напряженная. На нее серьезно влияют атаки на инфраструктуру и нарушение мировых логистических цепочек. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+.По его словам, достигнута договоренность о том, чтоб будут предприняты все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Мониторинг обстановки будет продолжаться.Новак также подчеркнул, что страны ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) выполняют обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Он отметил ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке и выразил уверенность в том, что текущий кризис будет преодолен, в том числе благодаря совместным действиям стран-членов организации.Ранее страны ОПЕК+ приняли решение сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября и октября.Мнение о том, чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов, ранее высказывал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь стран ОПЕК+ увеличат предел максимальной добычи нефтиНазвана базовая цена на российскую нефть в 2027 годуЕвросоюз согласился на требование США поставить свои запасы дизтоплива
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александр новак, нефть, в мире, энергоресурсы, новости, опек+
Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке
Атаки на энергетику и морские суда отражаются дефицитом на мировом рынке нефти - Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на мировом рынке нефти оценивается как волатильная и напряженная. На нее серьезно влияют атаки на инфраструктуру и нарушение мировых логистических цепочек. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" по итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+.
"Ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит… Комитет также выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру и нарушением морских международных перевозок, логистики", – сказал Новак.
По его словам, достигнута договоренность о том, чтоб будут предприняты все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Мониторинг обстановки будет продолжаться.
Новак также подчеркнул, что страны ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) выполняют обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Он отметил ведущую роль ОПЕК+ в стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке и выразил уверенность в том, что текущий кризис будет преодолен, в том числе благодаря совместным действиям стран-членов организации.
Ранее страны ОПЕК+ приняли решение сохранить максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября и октября.
Мнение
о том, чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов, ранее высказывал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
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