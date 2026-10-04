https://crimea.ria.ru/20261004/nadezhnyy-schit-putin-pozdravil-voennosluzhaschikh-kosmicheskikh-voysk-1159929800.html
Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск
Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 октября, поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T09:59
2026-10-04T09:59
2026-10-04T09:59
россия
владимир путин (политик)
воздушно-космические силы (вкс)
праздники и памятные даты
армия и флот
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1f/1158978652_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_77f2afc62cc97a7f2971fc2c2a64a8d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 октября, поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.Президент подчеркнул, что за годы работы конструкторов, ученых, инженеров, испытателей, военных специалистов Россия получила надежный ракетно-космический щит. Он стал действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.Путин отметил важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разработок передовых технологий для новейших образцов вооружений и техники, проведения перспективных исследований.4 октября в России отмечают День космических войск. Праздник закреплен указом президента от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографикаРоссия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе СШАСпутниковая группировка России достигла 400 аппаратов
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1f/1158978652_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_65ccfc28857ee0392a4cd842c7f2aac8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин (политик), воздушно-космические силы (вкс), праздники и памятные даты, армия и флот, новости
Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск
Путин поздравил военнослужащих Космических войск с профессиональным праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 октября, поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.
"Сегодня личный состав и гражданский персонал космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции", – говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что за годы работы конструкторов, ученых, инженеров, испытателей, военных специалистов Россия получила надежный ракетно-космический щит. Он стал действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.
Путин отметил важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разработок передовых технологий для новейших образцов вооружений и техники, проведения перспективных исследований.
4 октября в России отмечают
День космических войск. Праздник закреплен указом президента от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли
, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: