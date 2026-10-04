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Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск
Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 октября, поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T09:59
2026-10-04T09:59
россия
владимир путин (политик)
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праздники и памятные даты
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 октября, поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.Президент подчеркнул, что за годы работы конструкторов, ученых, инженеров, испытателей, военных специалистов Россия получила надежный ракетно-космический щит. Он стал действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.Путин отметил важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разработок передовых технологий для новейших образцов вооружений и техники, проведения перспективных исследований.4 октября в России отмечают День космических войск. Праздник закреплен указом президента от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографикаРоссия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе СШАСпутниковая группировка России достигла 400 аппаратов
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), воздушно-космические силы (вкс), праздники и памятные даты, армия и флот, новости
Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск

Путин поздравил военнослужащих Космических войск с профессиональным праздником

09:59 04.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 октября, поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.
"Сегодня личный состав и гражданский персонал космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции", – говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что за годы работы конструкторов, ученых, инженеров, испытателей, военных специалистов Россия получила надежный ракетно-космический щит. Он стал действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.
Путин отметил важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разработок передовых технологий для новейших образцов вооружений и техники, проведения перспективных исследований.
4 октября в России отмечают День космических войск. Праздник закреплен указом президента от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.
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РоссияВладимир Путин (политик)Воздушно-космические силы (ВКС)Праздники и памятные датыАрмия и флотНовости
 
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