https://crimea.ria.ru/20261004/nadezhnyy-schit-putin-pozdravil-voennosluzhaschikh-kosmicheskikh-voysk-1159929800.html

Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск

Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 октября, поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T09:59

2026-10-04T09:59

2026-10-04T09:59

россия

владимир путин (политик)

воздушно-космические силы (вкс)

праздники и памятные даты

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 4 октября, поздравил военнослужащих с Днем космических войск. Телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.Президент подчеркнул, что за годы работы конструкторов, ученых, инженеров, испытателей, военных специалистов Россия получила надежный ракетно-космический щит. Он стал действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.Путин отметил важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры, разработок передовых технологий для новейших образцов вооружений и техники, проведения перспективных исследований.4 октября в России отмечают День космических войск. Праздник закреплен указом президента от 31 мая 2006 года и приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографикаРоссия продлила работу МКС до 2030 года по просьбе СШАСпутниковая группировка России достигла 400 аппаратов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), воздушно-космические силы (вкс), праздники и памятные даты, армия и флот, новости