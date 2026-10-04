https://crimea.ria.ru/20261004/nad-tsentrom-kryma-rabotaet-pvo-1159941688.html

Над центром Крыма работает ПВО

Над центром Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Над центром Крыма работает ПВО

В Крыму снова объявлена беспилотная опасность - силы противовоздушной обороны отражают атаки на центральные районы полуострова. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T16:41

2026-10-04T16:41

2026-10-04T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму снова объявлена беспилотная опасность - силы противовоздушной обороны отражают атаки на центральные районы полуострова. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.В первый раз о работе ПВО на востоке полуострова сообщалось в 13:06. В этот период также ограничивали проезд по Крымскому мосту. Угроза атак была снята спустя два часа.Спасатели призвали жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и покинуть открытую местность. Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон)