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Над центром Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Над центром Крыма работает ПВО
Над центром Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Над центром Крыма работает ПВО
В Крыму снова объявлена беспилотная опасность - силы противовоздушной обороны отражают атаки на центральные районы полуострова. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T16:41
2026-10-04T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму снова объявлена беспилотная опасность - силы противовоздушной обороны отражают атаки на центральные районы полуострова. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.В первый раз о работе ПВО на востоке полуострова сообщалось в 13:06. В этот период также ограничивали проезд по Крымскому мосту. Угроза атак была снята спустя два часа.Спасатели призвали жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и покинуть открытую местность. Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Над центром Крыма работает ПВО

Над центром Крыма работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

16:41 04.10.2026 (обновлено: 16:45 04.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В Крыму снова объявлена беспилотная опасность - силы противовоздушной обороны отражают атаки на центральные районы полуострова. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.
В первый раз о работе ПВО на востоке полуострова сообщалось в 13:06. В этот период также ограничивали проезд по Крымскому мосту. Угроза атак была снята спустя два часа.
"Беспилотная опасность! В центральных районах Республики Крым работает ПВО", - сообщили в ведомстве.
Спасатели призвали жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и покинуть открытую местность.
"Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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