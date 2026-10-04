Рейтинг@Mail.ru
Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261004/nad-rossiey-v-voskresene-sbili-280-dronov-vsu-1159945360.html
Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ
Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ
Системы противовоздушной обороны России в течение дня 4 октября отразили атаки беспилотников ВСУ на Крым и еще 10 мирных регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T20:41
2026-10-04T20:45
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
крым
черное море
азовское море
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны России в течение дня 4 октября отразили атаки беспилотников ВСУ на Крым и еще 10 мирных регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Над Крымом в воскресенье дважды работали системы ПВО. Атаки ВСУ отражались на востоке и в центре полуострова. На полчаса было перекрыто движение по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_99c9c95c17c5100766be722adbe443fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, азовское море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости
Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ

Над Черным и Азовским морями и 11 регионами России уничтожены 280 беспилотников ВСУ

20:41 04.10.2026 (обновлено: 20:45 04.10.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны России в течение дня 4 октября отразили атаки беспилотников ВСУ на Крым и еще 10 мирных регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Удары отражены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Над Крымом в воскресенье дважды работали системы ПВО. Атаки ВСУ отражались на востоке и в центре полуострова. На полчаса было перекрыто движение по Крымскому мосту.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымКрымЧерное мореАзовское мореБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Усиление ударов по Украине и Мерц в Киеве: главное за день
21:36При каких симптомах нужно срочно к кардиологу – ответ врача
21:12Российские спортсмены взяли два золота Кубка мира по прыжкам на батуте
20:51В Крыму зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа
20:41Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ
20:26Без ограничений и круглосуточно: изменения в продаже бензина в Севастополе
20:18Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев
20:09Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
19:49В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
19:33Где отключат газ в Крыму на следующей неделе
19:17На Украине забили тревогу из-за опустевшей казны
19:01Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена
18:54На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики
18:3718-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России
18:09Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья
17:54Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму
17:39Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке
17:17В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп
16:59Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
16:41Над центром Крыма работает ПВО
Лента новостейМолния