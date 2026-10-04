https://crimea.ria.ru/20261004/nad-rossiey-v-voskresene-sbili-280-dronov-vsu-1159945360.html

Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ

Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны России в течение дня 4 октября отразили атаки беспилотников ВСУ на Крым и еще 10 мирных регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T20:41

2026-10-04T20:41

2026-10-04T20:45

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны России в течение дня 4 октября отразили атаки беспилотников ВСУ на Крым и еще 10 мирных регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Над Крымом в воскресенье дважды работали системы ПВО. Атаки ВСУ отражались на востоке и в центре полуострова. На полчаса было перекрыто движение по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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