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Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ
Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ
Системы противовоздушной обороны России в течение дня 4 октября отразили атаки беспилотников ВСУ на Крым и еще 10 мирных регионов России. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны России в течение дня 4 октября отразили атаки беспилотников ВСУ на Крым и еще 10 мирных регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.Над Крымом в воскресенье дважды работали системы ПВО. Атаки ВСУ отражались на востоке и в центре полуострова. На полчаса было перекрыто движение по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, черное море, азовское море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости
Над Россией в воскресенье сбили 280 дронов ВСУ
Над Черным и Азовским морями и 11 регионами России уничтожены 280 беспилотников ВСУ
20:41 04.10.2026 (обновлено: 20:45 04.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны России в течение дня 4 октября отразили атаки беспилотников ВСУ на Крым и еще 10 мирных регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Удары отражены над территориями Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Над Крымом в воскресенье дважды работали системы ПВО. Атаки ВСУ отражались на востоке и в центре полуострова. На полчаса было перекрыто движение по Крымскому мосту.
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