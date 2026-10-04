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Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
На востоке Крыма системы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. Над полуостровом объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T13:07
2026-10-04T13:11
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На востоке Крыма системы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. Над полуостровом объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.В ведомстве призывают жителей и гостей Крыма покинуть открытую местность, укрыться в здании, подземном переходе или на парковке. Также нельзя подходить к окнам и пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности. Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

На востоке Крыма работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

13:07 04.10.2026 (обновлено: 13:11 04.10.2026)
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На востоке Крыма системы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. Над полуостровом объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
"Беспилотная опасность! В восточных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.
В ведомстве призывают жителей и гостей Крыма покинуть открытую местность, укрыться в здании, подземном переходе или на парковке.
Также нельзя подходить к окнам и пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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