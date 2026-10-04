https://crimea.ria.ru/20261004/nad-krymom-rabotaet-pvo---obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1159935666.html

Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

На востоке Крыма системы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. Над полуостровом объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T13:07

2026-10-04T13:07

2026-10-04T13:11

крым

атаки всу на крым

гу мчс рф по республике крым

безопасность республики крым и севастополя

новости сво

срочные новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_0:0:1282:722_1920x0_80_0_0_9a17f64beb1a31ba915b1e24c7120525.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. На востоке Крыма системы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. Над полуостровом объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.В ведомстве призывают жителей и гостей Крыма покинуть открытую местность, укрыться в здании, подземном переходе или на парковке. Также нельзя подходить к окнам и пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности. Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)