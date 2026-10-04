На Украине забили тревогу из-за опустевшей казны
Украине не хватает денег на содержание государства - депутат Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику, а условия, которые предлагают стране для продолжения вложений западных средств, все хуже. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"У нас нет собственных денег не только на войну, но и даже на то, чтобы содержать государство. Мы теряем бизнес и экономику. И каждые следующие условия, которые нам предлагают, хуже предыдущих", - написал Гончаренко* в Telegram-канале.
Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Еврокомиссия не сможет покрыть дефицит финансирования военных нужд Киева в размере 8 миллиардов долларов, образовавшийся в 2026 году.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около семи миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит украинского бюджета "космическим".
Правительство Украины отложило все первоочередные расходы и перешло в режим максимальной экономии, но и этого недостаточно для выравнивания ситуации.
В начале сентября сообщалось, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств в 2027 году. По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, будут урезаны все расходы, кроме оборонных.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов