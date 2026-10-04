https://crimea.ria.ru/20261004/na-nosu-sezon-grippa-i-orvi---eksperty-rasskazali-o-merakh-profilaktiki-1159795742.html
На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики
На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики - РИА Новости Крым, 04.10.2026
На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики
В сезон простудных заболеваний важно соблюдать неспецифические меры профилактики, например, избегать мест скопления людей. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T18:54
2026-10-04T18:54
2026-10-04T18:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В сезон простудных заболеваний важно соблюдать неспецифические меры профилактики, например, избегать мест скопления людей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым напомнила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.Кроме того, специалист отметила, что иммунизация против гриппа — это иммунизация сугубо против гриппа. Тогда как кроме гриппа еще насчитывается более 200 вирусов, которые вызывают простудные заболевания, против которых иммунизация не проводится.В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова напомнила, что важно укреплять иммунитет, чаще гулять, а не сидеть все время за компьютером или планшетом. Особенно это касается детей и подростков.Ранее врач-инфекционист ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница №7" Министерства здравоохранения Крыма Дарья Акимова напомнила, что минимизировать вероятность заражения период ОРВИ возможно своевременной вакцинацией, а также элементарной гигиеной рук и поддержанием здорового образа жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппаНазваны сроки появления более опасного штамма гриппаГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко
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орви, грипп, виктория гудзь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, крым
На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики
В сезон простуд и ОРВИ важно избегать массового скопления людей и чаще гулять
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В сезон простудных заболеваний важно соблюдать неспецифические меры профилактики, например, избегать мест скопления людей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым напомнила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.
"В сезон простудных заболеваний важно соблюдать неспецифические меры профилактики, определенные ограничения. Так, когда идет пик заболеваемости, лучше избегать мест массового скопления людей, общественного транспорта, если есть такая возможность, то и вовсе им не пользоваться, носить медицинскую маску. Если вы заболели - не надо бежать на работу или отправлять в школу заболевшего ребенка. При первых симптомах ОРВИ нужно остаться дома, и обратиться к врач", - сказала Гудзь.
Кроме того, специалист отметила, что иммунизация против гриппа — это иммунизация сугубо против гриппа. Тогда как кроме гриппа еще насчитывается более 200 вирусов, которые вызывают простудные заболевания, против которых иммунизация не проводится.
В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова напомнила, что важно укреплять иммунитет, чаще гулять, а не сидеть все время за компьютером или планшетом. Особенно это касается детей и подростков.
"Лучше пройтись с ребенком на свежем воздухе, отучайте детей от гаджетов. Ребенок должен вести активный образ жизни, он должен гулять на улице, ходить в походы с родителями, играть в футбол. Также важно чаще проветривать помещения, потому что в закрытом пространстве больше развивается микробов", - сказала она и добавила: "Это будет лучшая профилактика от заболеваний вирусными инфекциями".
Ранее врач-инфекционист ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница №7" Министерства здравоохранения Крыма Дарья Акимова напомнила
, что минимизировать вероятность заражения период ОРВИ возможно своевременной вакцинацией, а также элементарной гигиеной рук и поддержанием здорового образа жизни.
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