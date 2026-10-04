https://crimea.ria.ru/20261004/na-nosu-sezon-grippa-i-orvi---eksperty-rasskazali-o-merakh-profilaktiki-1159795742.html

На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики

На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики - РИА Новости Крым, 04.10.2026

На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики

В сезон простудных заболеваний важно соблюдать неспецифические меры профилактики, например, избегать мест скопления людей. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T18:54

2026-10-04T18:54

2026-10-04T18:54

орви

грипп

виктория гудзь

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. В сезон простудных заболеваний важно соблюдать неспецифические меры профилактики, например, избегать мест скопления людей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым напомнила главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь.Кроме того, специалист отметила, что иммунизация против гриппа — это иммунизация сугубо против гриппа. Тогда как кроме гриппа еще насчитывается более 200 вирусов, которые вызывают простудные заболевания, против которых иммунизация не проводится.В свою очередь главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова напомнила, что важно укреплять иммунитет, чаще гулять, а не сидеть все время за компьютером или планшетом. Особенно это касается детей и подростков.Ранее врач-инфекционист ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница №7" Министерства здравоохранения Крыма Дарья Акимова напомнила, что минимизировать вероятность заражения период ОРВИ возможно своевременной вакцинацией, а также элементарной гигиеной рук и поддержанием здорового образа жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация в Крыму: сколько человек уже успели сделать прививку от гриппаНазваны сроки появления более опасного штамма гриппаГрипп легко мутирует и обходит иммунитет – Онищенко

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2026

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