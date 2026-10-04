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"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева
"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева - РИА Новости Крым, 04.10.2026
"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Киев обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T15:59
2026-10-04T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Киев обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.О необъявленном визите немецкого канцлера в украинскую столицу сообщили в воскресенье СМИ. Отмечалось, что Мерц прибыл в сопровождении министра экономики Катарины Райхе и экономической делегации. По данным СМИ, однодневный визит канцлера омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС. Канцлер добавил, что переговоры могут быть только после того, как "замолчит оружие".При этом глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи заявил о том, что Украина получила от Германии новый пакет помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевСовместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины
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украина, киев, германия, фридрих мерц, в мире, россия, переговоры, политика, внешняя политика, новости
"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева

Мерц во время визита в Киев заявил о готовности к переговорам с Россией

15:59 04.10.2026
 
© AP Photo Vitalii NosachКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© AP Photo Vitalii Nosach
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Киев обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
О необъявленном визите немецкого канцлера в украинскую столицу сообщили в воскресенье СМИ. Отмечалось, что Мерц прибыл в сопровождении министра экономики Катарины Райхе и экономической делегации. По данным СМИ, однодневный визит канцлера омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС.

"Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта", – цитируют издания Мерца.

Канцлер добавил, что переговоры могут быть только после того, как "замолчит оружие".
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи заявил о том, что Украина получила от Германии новый пакет помощи.

"Есть новый пакет помощи для Украины - комплексный пакет более чем на миллиард триста миллионов евро. Это оружие, которое поможет сейчас", - написал он в Telegram.

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