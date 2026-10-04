https://crimea.ria.ru/20261004/my-gotovy-k-peregovoram-merts-obratilsya-k-putinu-iz-kieva-1159939894.html

"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева

"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева - РИА Новости Крым, 04.10.2026

"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Киев обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T15:59

2026-10-04T15:59

2026-10-04T15:59

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киев

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переговоры

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Киев обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.О необъявленном визите немецкого канцлера в украинскую столицу сообщили в воскресенье СМИ. Отмечалось, что Мерц прибыл в сопровождении министра экономики Катарины Райхе и экономической делегации. По данным СМИ, однодневный визит канцлера омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС. Канцлер добавил, что переговоры могут быть только после того, как "замолчит оружие".При этом глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи заявил о том, что Украина получила от Германии новый пакет помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевСовместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, германия, фридрих мерц, в мире, россия, переговоры, политика, внешняя политика, новости