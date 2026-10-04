https://crimea.ria.ru/20261004/merts-priekhal-v-kiev-s-neozhidannym-vizitom--smi-1159929107.html

Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ

Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе в воскресенье приехали в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Рейтер. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T10:18

2026-10-04T10:18

2026-10-04T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе в воскресенье приехали в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Рейтер.По данным Politico, однодневный визит канцлера Германии омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС.Издание напоминает, что канцлер предложил Киеву "ассоциированное членство", которое предоставило бы ему доступ к единому рынку Европейского Союза и статус наблюдателя в Совете ЕС, Европейской комиссии и Европейском парламенте, но без права голоса. Однако Зеленский отклонил такое предложение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевСовместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, фридрих мерц, германия, в мире, новости