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Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ
Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ
Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе в воскресенье приехали в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Рейтер. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T10:18
2026-10-04T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе в воскресенье приехали в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Рейтер.По данным Politico, однодневный визит канцлера Германии омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС.Издание напоминает, что канцлер предложил Киеву "ассоциированное членство", которое предоставило бы ему доступ к единому рынку Европейского Союза и статус наблюдателя в Совете ЕС, Европейской комиссии и Европейском парламенте, но без права голоса. Однако Зеленский отклонил такое предложение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВР раскрыла схему Киева по хищению средств европейцевСовместное с Украиной производство дронов: что задумала Европа"Я благодарен Путину": что заявил Токаев в Германии по вопросу Украины
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украина, киев, фридрих мерц, германия, в мире, новости
Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ
Мерц прибыл в Киев в необъявленным визитом – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе в воскресенье приехали в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Рейтер.
"Федеральный канцлер Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев утром в воскресенье. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и экономическая делегация", - говорится в публикации.
По данным Politico, однодневный визит канцлера Германии омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским о перспективах присоединения Украины к ЕС.
"Мерц прибыл в Киев в воскресенье утром с незапланированным однодневным визитом, в ходе которого, как ожидается, будут озвучены новые обещания о военной, финансовой и экономической поддержке, однако визит также омрачается напряженностью, связанной с стремлением Украины к скорейшему вступлению в ЕС", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что канцлер предложил Киеву "ассоциированное членство", которое предоставило бы ему доступ к единому рынку Европейского Союза и статус наблюдателя в Совете ЕС, Европейской комиссии и Европейском парламенте, но без права голоса. Однако Зеленский отклонил такое предложение.
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