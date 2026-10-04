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Крымский мост закрыли для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Крымский мост закрыли для проезда транспорта
Крымский мост закрыли для проезда транспорта - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Крымский мост закрыли для проезда транспорта
Крымский мост закрыли для движения транспорта. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T13:43
2026-10-04T13:45
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.В воскресенье в Крыму объявлена беспилотная опасность. В 13:06 в Главном управлении МЧС России по региону сообщили о работе ПВО на востоке полуострова.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261002/proezd-po-krymskomu-mostu-mozhno-li-ekhat-na-avto-s-pritsepom-1159911792.html
крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыли для проезда транспорта

Крымский мост закрыли для проезда

13:43 04.10.2026 (обновлено: 13:45 04.10.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
В воскресенье в Крыму объявлена беспилотная опасность. В 13:06 в Главном управлении МЧС России по региону сообщили о работе ПВО на востоке полуострова.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
2 октября, 22:33
Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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