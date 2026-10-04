Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261004/krymskiy-most-seychas-ocheredi-rastut-po-obe-storony-proliva-1159935533.html
Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива
Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива
К обеду воскресенья у Крымского моста образовались очереди у пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T13:04
2026-10-04T13:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К обеду воскресенья у Крымского моста образовались очереди у пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.С 8 утра пробки растут на выезде с полуострова. Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3bb5a86ab338ab07a537fb247511b31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива

У Крымского моста сейчас проезда ждут 380 машин с обеих сторон

13:04 04.10.2026 (обновлено: 13:05 04.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К обеду воскресенья у Крымского моста образовались очереди у пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
С 8 утра пробки растут на выезде с полуострова.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 250 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи ожидают проезда 130 автомобилей", - говорится в сообщении с данными на 13:00.

Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Донбасс остался без света и связи
14:39ПВО сбила три американских снаряда HIMARS и 1222 дрона ВСУ
14:26ВСУ окружены: где идут бои в Харьковской области
14:22Движение по Крымскому мосту открыто
14:14Российские "Молнии" сорвали поставки передовым частям ВСУ в Херсонской области
13:58Здесь нечего обсуждать: в Кремле сделали заявление о боях за Донбасс
13:43Крымский мост закрыли для проезда транспорта
13:30"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 лет
13:07Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
13:04Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива
12:53Армия России усилит удары по Украине после угроз Зеленского – Минобороны
12:36Атака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятие
12:16Подготовка к прямой линии с Путиным началась – Кремль
11:48Семь рек Севастополя получили новый статус
11:25Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление
11:09В Киеве поражен Северный мост
10:54Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"
10:39Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света
10:23Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый
10:18Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ
Лента новостейМолния