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Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива
Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива
К обеду воскресенья у Крымского моста образовались очереди у пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T13:04
2026-10-04T13:04
2026-10-04T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К обеду воскресенья у Крымского моста образовались очереди у пунктов досмотра с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.С 8 утра пробки растут на выезде с полуострова. Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: очереди растут по обе стороны пролива
У Крымского моста сейчас проезда ждут 380 машин с обеих сторон
13:04 04.10.2026 (обновлено: 13:05 04.10.2026)