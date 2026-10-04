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Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас
После приостановки движения транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон пролива образовались очереди у пунктов досмотра. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T15:08
2026-10-04T15:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. После приостановки движения транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон пролива образовались очереди у пунктов досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Запрет на движение по мостовому переходу ввели в воскресенье в 13:42. Он действовал полчаса. Кроме того, в Крыму была объявлена беспилотная опасность. В 13:06 в Главном управлении МЧС России по региону сообщили о работе ПВО на востоке полуострова. Угрозу сняли спустя два часа.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас

У Крымского моста после приостановки движения в очереди стоят 650 авто с обеих сторон

15:08 04.10.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. После приостановки движения транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон пролива образовались очереди у пунктов досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Запрет на движение по мостовому переходу ввели в воскресенье в 13:42. Он действовал полчаса. Кроме того, в Крыму была объявлена беспилотная опасность. В 13:06 в Главном управлении МЧС России по региону сообщили о работе ПВО на востоке полуострова. Угрозу сняли спустя два часа.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи стоят 250 автомобилей. Время ожидания – около часа", - говорится в сообщении.

Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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