https://crimea.ria.ru/20261004/krymskiy-most-posle-priostanovki-dvizheniya-skolko-zhdat-proezda-seychas-1159939264.html

Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас

Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас

После приостановки движения транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон пролива образовались очереди у пунктов досмотра. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T15:08

2026-10-04T15:08

2026-10-04T15:08

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. После приостановки движения транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон пролива образовались очереди у пунктов досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Запрет на движение по мостовому переходу ввели в воскресенье в 13:42. Он действовал полчаса. Кроме того, в Крыму была объявлена беспилотная опасность. В 13:06 в Главном управлении МЧС России по региону сообщили о работе ПВО на востоке полуострова. Угрозу сняли спустя два часа.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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