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Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет" - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"
Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет" - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"
К космической войне может привести блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет", о которой требует киевский режим. Об этом заявил заместитель... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T10:54
2026-10-04T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К космической войне может привести блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет", о которой требует киевский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он выразил надежду, что это обстоятельство понимают в США.Он также подчеркнул, что в космосе государствам нужно быть взаимно вежливыми.О спутниках "Рассвет"Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что группировка спутников "Рассвет" скоро эффективно заработает. В свою очередь временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что начало эксплуатации Россией группировки спутников "Рассвет" создаст серьезную угрозу для Украины и может стать переломным моментом в конфликте.В марте 2026 года российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". В июле состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов. Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год.Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.Президент России Владимир Путин в июне во время встречи с военнослужащими отметил, что отечественная разработка ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то превосходит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий медведев, россия, украина, космос, сша, безопасность, новости
Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"

Блокировка спутниковой группировки "Рассвет" может привести к космической войне - Медведев

10:54 04.10.2026
 
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Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-02 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К космической войне может привести блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет", о которой требует киевский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет"... означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне", – цитирует его слова РИА Новости.
Он выразил надежду, что это обстоятельство понимают в США.
"Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской елки", - добавил Медведев.
Он также подчеркнул, что в космосе государствам нужно быть взаимно вежливыми.

О спутниках "Рассвет"

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что группировка спутников "Рассвет" скоро эффективно заработает. В свою очередь временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что начало эксплуатации Россией группировки спутников "Рассвет" создаст серьезную угрозу для Украины и может стать переломным моментом в конфликте.
В марте 2026 года российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". В июле состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов. Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год.
Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.
Президент России Владимир Путин в июне во время встречи с военнослужащими отметил, что отечественная разработка ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то превосходит.
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