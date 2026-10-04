https://crimea.ria.ru/20261004/kosmicheskaya-voyna-medvedev-predostereg-ot-blokirovki-sputnikov-rassvet-1159931419.html

Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"

Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет" - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"

К космической войне может привести блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет", о которой требует киевский режим. Об этом заявил заместитель... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T10:54

2026-10-04T10:54

2026-10-04T10:54

дмитрий медведев

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украина

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безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. К космической войне может привести блокировка российской спутниковой группировки "Рассвет", о которой требует киевский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он выразил надежду, что это обстоятельство понимают в США.Он также подчеркнул, что в космосе государствам нужно быть взаимно вежливыми.О спутниках "Рассвет"Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что группировка спутников "Рассвет" скоро эффективно заработает. В свою очередь временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что начало эксплуатации Россией группировки спутников "Рассвет" создаст серьезную угрозу для Украины и может стать переломным моментом в конфликте.В марте 2026 года российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". В июле состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов. Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год.Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.Президент России Владимир Путин в июне во время встречи с военнослужащими отметил, что отечественная разработка ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то превосходит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, украина, космос, сша, безопасность, новости