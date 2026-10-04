https://crimea.ria.ru/20261004/intensivnye-udary-po-tes-na-zaporozhskoy-atomnoy-stantsii-sdelali-zayavlenie-1159931810.html

Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление

Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление

В течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T11:25

2026-10-04T11:25

2026-10-04T11:25

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

атомная энергетика

новости

новые регионы россии

атаки всу

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции, сообщается в официальном канале станции в МАКС.На Запорожской АЭС отметили, что ситуация находится не контроле персонала станции, круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности."Надежное внешнее электроснабжение - важное условие ядерной безопасности. Обстрелы обеспечивающей его инфраструктуры создают дополнительные риски и затрудняют восстановительные работы", - добавили на ЗАЭС.Ранее сообщалось, что после сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.22 сентября в пресс-службе ЗАЭС сообщали, что украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки.13 сентября стало известно, что киевские боевики целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атомная энергетика, новости, новые регионы россии, атаки всу, безопасность