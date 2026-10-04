Рейтинг@Mail.ru
Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261004/intensivnye-udary-po-tes-na-zaporozhskoy-atomnoy-stantsii-sdelali-zayavlenie-1159931810.html
Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление
Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление
В течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T11:25
2026-10-04T11:25
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
атомная энергетика
новости
новые регионы россии
атаки всу
безопасность
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/08/1136374279_154:86:1280:720_1920x0_80_0_0_f2533bf0bd6a51a4417a10bed52e1ab1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции, сообщается в официальном канале станции в МАКС.На Запорожской АЭС отметили, что ситуация находится не контроле персонала станции, круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности."Надежное внешнее электроснабжение - важное условие ядерной безопасности. Обстрелы обеспечивающей его инфраструктуры создают дополнительные риски и затрудняют восстановительные работы", - добавили на ЗАЭС.Ранее сообщалось, что после сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.22 сентября в пресс-службе ЗАЭС сообщали, что украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки.13 сентября стало известно, что киевские боевики целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – БалицкийДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/08/1136374279_57:0:1017:720_1920x0_80_0_0_2ed026282c9ab1879fb70485f5b91610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атомная энергетика, новости, новые регионы россии, атаки всу, безопасность
Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление

ВСУ интенсивно бьют по ТЭС у Запорожской атомной станции

11:25 04.10.2026
 
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. В течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции, сообщается в официальном канале станции в МАКС.
"В результате интенсивных обстрелов ВСУ в течение последней декады сентября территории вблизи Запорожской АЭС повреждено оборудование Запорожской ТЭС, от работоспособности которого зависит надежное внешнее электроснабжение станции", - говорится в сообщении.
На Запорожской АЭС отметили, что ситуация находится не контроле персонала станции, круглосуточно ведется контроль всех параметров безопасности.
"Надежное внешнее электроснабжение - важное условие ядерной безопасности. Обстрелы обеспечивающей его инфраструктуры создают дополнительные риски и затрудняют восстановительные работы", - добавили на ЗАЭС.
Ранее сообщалось, что после сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.
22 сентября в пресс-службе ЗАЭС сообщали, что украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от станции, в районе Ивановки.
13 сентября стало известно, что киевские боевики целенаправленно атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Было зафиксировано более 10 атак.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий
Доставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
ВСУ убили ответственного за ядерную безопасность сотрудника ЗАЭС
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьАтомная энергетикаНовостиНовые регионы РоссииАтаки ВСУБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Семь рек Севастополя получили новый статус
11:25Интенсивные удары по ТЭС: на Запорожской атомной станции сделали заявление
11:09В Киеве поражен Южный мост
10:54Космическая война: Медведев предостерег от блокировки спутников "Рассвет"
10:39Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света
10:23Расчленил женщину и убил ее дочь в Москве: в Воронежской области задержан подозреваемый
10:18Мерц приехал в Киев с неожиданным визитом – СМИ
09:59Надежный щит: Путин поздравил военнослужащих Космических войск
09:46Атака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек
09:36В России отмечают День космических войск
09:13Работа на перспективу: лес в Крыму будут высаживать по-новому
08:59Запуск первого в мире искусственного спутника Земли – инфографика
08:37Удары по Украине: разбиты логистический центр и сухогруз с имуществом для ВСУ
08:31559 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за ночь
08:26Энергосистема Крыма: ситуация к утру 4 октября
08:04Крымский мост сейчас: обстановка к утру воскресенья
07:44Новости Крыма и Севастополя - главное на утро 4 октября
07:27КНДР запустила гиперзвуковую ракету на расстояние 1000 километров
07:07Миф или реальность: влияет ли Солнце на число землетрясений в Крыму
00:01Тепло и солнечно: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния