Рейтинг@Mail.ru
Где отключат газ в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261004/gde-otklyuchat-gaz-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1159887633.html
Где отключат газ в Крыму на следующей неделе
Где отключат газ в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Где отключат газ в Крыму на следующей неделе
Во вторник и четверг, 6 и 8 октября, в Крыму планируется отключение газоснабжения некоторых населенных пунктов в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T19:33
2026-10-04T19:33
газ
крым
крымгазсети
жкх крыма и севастополя
общество
газоснабжение
новости крыма
бахчисарайский район
черноморский район
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111804/51/1118045108_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_9173cc3a3121ca32732831635ed73134.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Во вторник и четверг, 6 и 8 октября, в Крыму планируется отключение газоснабжения некоторых населенных пунктов в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".6 октября с 09:00 до 16:00 без газа останутся жители села Каштаны Бахчисарайского района. В тот же день с 08:00 до 17:00 будет приостановлена подача газа в село Красная Поляна в Черноморском районе.8 октября отключение газоснабжения запланировано в Черноморском в период с 08:00 до 17:00. Без газа останутся жители улиц Озерная, Спортивная, Агафонова и переулка Агафонова.Ранее сообщалось, что часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов к отопительному сезону – властиЧасть Керчи на четыре дня останется без газаДефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется
крым
бахчисарайский район
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111804/51/1118045108_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_73de2c5f62ab163dcf41936fc3e362fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газ, крым, крымгазсети, жкх крыма и севастополя, общество, газоснабжение, новости крыма, бахчисарайский район, черноморский район
Где отключат газ в Крыму на следующей неделе

В Крыму села в Бахчисарайском и Черноморском районах останутся без газа 6 и 8 октября

19:33 04.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Во вторник и четверг, 6 и 8 октября, в Крыму планируется отключение газоснабжения некоторых населенных пунктов в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
6 октября с 09:00 до 16:00 без газа останутся жители села Каштаны Бахчисарайского района. В тот же день с 08:00 до 17:00 будет приостановлена подача газа в село Красная Поляна в Черноморском районе.
8 октября отключение газоснабжения запланировано в Черноморском в период с 08:00 до 17:00. Без газа останутся жители улиц Озерная, Спортивная, Агафонова и переулка Агафонова.
Ранее сообщалось, что часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым готов к отопительному сезону – власти
Часть Керчи на четыре дня останется без газа
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется
 
ГазКрымКрымгазсетиЖКХ Крыма и СевастополяОбществоГазоснабжениеНовости КрымаБахчисарайский районЧерноморский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Более 170 тысяч жителей Донецка остались без света
19:49В Крыму спасли женщину в районе пещерного города Бакла
19:33Где отключат газ в Крыму на следующей неделе
19:17На Украине забили тревогу из-за опустевшей казны
19:01Атака отбита – беспилотная опасность в Крыму отменена
18:54На носу сезон гриппа и ОРВИ - эксперты рассказали о мерах профилактики
18:3718-летний яхтсмен из Севастополя взял "бронзу" чемпионата России
18:09Новости Крыма: обстановка у Крымского моста к вечеру воскресенья
17:54Семидневка под "зонтиком" антициклона – прогноз погоды на неделю в Крыму
17:39Новак заявил о дефиците нефти на мировом рынке
17:17В США появятся "Силы суперинтеллекта" – Трамп
16:59Удары по Украине сегодня: разбит мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
16:41Над центром Крыма работает ПВО
16:33Смерть Кашпировского: стали известны дата и место похорон
16:18Благоустройство Мойнакского парка в Евпатории отстает от графика
15:59"Мы готовы к переговорам": Мерц обратился к Путину из Киева
15:36Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочине
15:22В Севастополе отремонтировали семь улиц
15:08Крымский мост после приостановки движения: сколько ждать проезда сейчас
15:04Новости СВО: Киев теряет тысячи солдат и западную технику каждый день
Лента новостейМолния