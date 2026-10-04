https://crimea.ria.ru/20261004/gde-otklyuchat-gaz-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1159887633.html

Где отключат газ в Крыму на следующей неделе

Где отключат газ в Крыму на следующей неделе - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Где отключат газ в Крыму на следующей неделе

Во вторник и четверг, 6 и 8 октября, в Крыму планируется отключение газоснабжения некоторых населенных пунктов в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T19:33

2026-10-04T19:33

2026-10-04T19:33

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жкх крыма и севастополя

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газоснабжение

новости крыма

бахчисарайский район

черноморский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Во вторник и четверг, 6 и 8 октября, в Крыму планируется отключение газоснабжения некоторых населенных пунктов в связи с работами на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".6 октября с 09:00 до 16:00 без газа останутся жители села Каштаны Бахчисарайского района. В тот же день с 08:00 до 17:00 будет приостановлена подача газа в село Красная Поляна в Черноморском районе.8 октября отключение газоснабжения запланировано в Черноморском в период с 08:00 до 17:00. Без газа останутся жители улиц Озерная, Спортивная, Агафонова и переулка Агафонова.Ранее сообщалось, что часть Крыма утром в пятницу обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов к отопительному сезону – властиЧасть Керчи на четыре дня останется без газаДефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется

крым

бахчисарайский район

черноморский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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