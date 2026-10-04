https://crimea.ria.ru/20261004/esli-ponadobitsya--gotov-domu-muzeyu-sevastopolskogo-podpolya-59-let-1159930896.html

"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 лет

"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 лет - РИА Новости Крым, 04.10.2026

"Если понадобится – готов": Дому-музею севастопольского подполья 59 лет

"Вступая в ряды КПОВТН (Коммунистическая подпольная организация в тылу у немцев), обязуюсь выполнять все поручения подпольной организации. Если понадобится,... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T13:30

2026-10-04T13:30

2026-10-04T13:38

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"Вступая в ряды КПОВТН (Коммунистическая подпольная организация в тылу у немцев), обязуюсь выполнять все поручения подпольной организации. Если понадобится, готов отдать жизнь на стороне Красной Армии". Так звучала клятва, которую давали здесь, в неказистом домике на выезде из Севастополя.Сегодня это улица, переходящая в петляющее живописными балками Лабораторное шоссе, носит имя Василия Ревякина – участника обороны Севастополя, организатора и лидера севастопольского подполья в период оккупации города в годы Великой Отечественной войны. А одноэтажное здание, ставшее главным штабом борцов за освобождение, – посвященный им музей.Сегодня он отмечает 59 лет.РИА Новости Крым вместе с сотрудниками Музея обороны и освобождения Севастополя вспоминает подвиги героев-подпольщиков и предлагает познакомиться с бесценными экспонатами, хранящимися в скромных витринах под стеклом в Доме-музее Севастопольского подполья 1942 – 1944 годов.Дом у дорогиПочти два года здесь жил Василий Ревякин с супругой, и именно здесь в период оккупации немецко-румынскими войсками был главный штаб Севастопольской подпольной организации, в котором располагалась и подпольная городская типография, но предшествовали этому не менее удивительные события, рассказывает он.6 июля 1942 года Василия Дмитриевича Ревякина как участника обороны Севастополя фашисты взяли в плен на мысе Херсонес. В этот же день колонну военнопленных ввели как раз по Лабораторному шоссе, и там Ревякину удалось сбежать.В доме под номером 50 его укрыла жившая здесь с сыном-подростком Анастасия Лопачук. Позже она отдала Ревякину ключи от соседнего дома № 46, хозяйка которого в период обороны Севастополя эвакуировалась на Большую землю."И в августе 1942-го Ревякин отправляется в паспортный стол и оформляет регистрацию в этом доме для себя и Лидии Нефедовой как для мужа и жены и в документах указывает не свое настоящее имя, а "Александр Ревякин". А еще через полгода, в феврале 1943-го, идет на биржу труда и устраивается на работу в школу учителем химии. То есть он создавал себе новую биографию", – рассказывает историк.Для немецкой комендатуры Ревякин был больным туберкулезом учителем, не служившим в армии по состоянию здоровья, утратившим документы в сложных обстоятельствах. Работа в школе позволила ему легализовать пребывание в городе и не вызывать подозрений у оккупантов.И уже в марте 1943 Ревякин вместе с еще одним школьным учителем, преподававшим черчение Георгием Гузовым, создает не просто группу подпольщиков, а организацию, которая объединяет всех подпольщиков в Севастополе.Если понадобится – готовКоммунистическая подпольная организация в тылу у немцев (КПОВТН) – такое название она получает, и каждый вступавший в ее ряды, давал клятву как раз в этом доме, на тогда еще Лабораторной улице, и письменные присяги, рассказывает историк Степанов."Здесь планировались диверсионные операции и разведывательная деятельность, проходили совещания, собрания подпольщиков, каждый из которых имел кличку. У Ревякина она была – Орловский".Встречались максимально конспиративно. В доме висел портрет Гитлера для создания видимости того, что здесь живут ярые сторонники гитлеровского режима, отмечает методист экскурсионного отдела Музея обороны Севастополя Елена Смирнова.Изображение фюрера – над кроватью, а под ней – схрон с оружием и боеприпасами. Правее – люк погреба, который вел в подпольную типографию и еще дальше, а на деревянных стенах совсем иные изображения и атмосфера несломленности и дух борьбы.На кухонных часах стрелки застыли: 2:00 ночи. В это время 14 марта 1944 года в дом Ревякиных постучали, он услышал знакомый голос и... открыл, рассказывает экскурсовод.Доносчиком оказался член организации Людвиг Завозинский, которого гитлеровцы взяли в плен во время перехода подпольщиков в крымские леса для установления связи с партизанами Крыма и членами разведывательного отряда "Сокол" разведотдела Черноморского флота, рассказывает Степанов."В марте уже многих подпольщиков арестовали, но расстрел основного ядра подпольной организации был осуществлен с 14 по 16 апреля 1944 года", – уточнил он.Вместе с Ревякиным казнили десятки подпольщиков, не пощадили и его молодую жену Лидию, которую судьба свела с Василием в 17 лет, отмечает Смирнова:Дань живыхВ мемориальной части дома, к которой относятся кухня, спальня, веранда и дворик, по возможности воссоздана обстановка, которую в последний раз видели Ревякины."Девочка она была необыкновенно талантливая, мечтала стать художницей", – заметила Смирнова.Способности Лидия Нефедова-Ревякина смогла применить при оформлении листовок, которые печатались в этом доме. На иллюстрациях фашисты бегут, догоняют советские танки, над ними высоко развеваются красные флаги, а еще выше – несутся самолеты.Одну такую листовку можно увидеть рядом с оттисками газетных полос и фотографиями подпольщиков на стенде в историческом экспозиционном зале. Это помещение пристроили к дому позже, когда создавали музей, рассказывает Алексей Степанов.По его словам, после обысков и даже после освобождения Севастополя "дом Ревякиных" длительное время пустовал, а с окончанием войны в него вернулась с материка прежняя хозяйка Серафима Бурик. Позже на правах ее пожизненного содержания женщина передала право проживания тут семье Волковых, которые спустя почти 20 лет согласились уступить дом городскому исполкому – для создания музея.По инициативе ветеранов-подпольщиков формирование первой экспозиции началась еще раньше, в 1961 году, но открыта она была в здании клуба "Крымэнерго", многие работники которой тоже были подпольщиками, отметил Степанов.Среди них была и Анастасия Лопачук – та самая смелая женщина, укрывшая в подвале своего дома беглого военнопленного, участника обороны Севастополя Василия Ревякина, героя-защитника и подпольщика, получившего звание Героя Советского Союза посмертно.Судьбы под стекломВ Севастополе в годы фашисткой оккупации не было концлагерей, а были лагеря для военнопленных, поэтому судьбе таких людей в музее, конечно, уделено немало внимания.В одной из витрин под стеклом – деревянные колодки, которые носили советские военнопленные в Севастополе – в любое время года, подчеркивает Елена Смирнова."Очень интересная обувь. Конечно, она в кровь стирала ноги, потому что надевалась на босу ногу – иначе не разрешалось, и уйти в этой обуви далеко не представлялось возможным. Условия содержания военнопленных были крайне тяжелыми", – рассказывает методист экскурсионного отдела.Смирнова указывает на лист из регистрационного журнала лагеря военнопленных "Лазарет", который находился в районе современной площади Восставших:Всего таких лагерей, рассказывает она, было шесть или семь, в том числе на горе Рудольфа, в районе нынешней улицы Матюшенко, где содержались и военные врачи.Среди них – Владимир Шевалев, уроженец Одессы, выпускник Одесского медицинского института, которого накануне войны ждала блестящая карьера и судьба научного работника, но он ушел на фронт и здесь, в Севастополе попал в плен.Зная в совершенстве немецкий язык, Шевалев смог установить контакт с командованием лагеря и добился того, чтобы в жару военнопленным привозили питьевую воду, чего никогда не было, а впоследствии, чтобы ему разрешили оперировать тяжелобольных.Среди экспонатов – медицинские инструменты Шевалева. Он был одним из немногих, кто выжил в плену в годы оккупации Севастополя, будучи тесно связанным с подпольем, после войны продолжил практику и даже занимал должность главного офтальмолога в Киеве, добавила она.Как и другие расстрелянные немцами подпольщики, позже в 1944 году он был перезахоронен в братской могиле на кладбище Коммунаров.Знать и осознаватьВ историческом экспозиционном зале, который пристроили к дому позже, с появлением музея, действительно много ценного, но не в денежном эквиваленте, хотя каждый и может найти здесь что-то свое, значимое.Об этом же предмете как о самом впечатляющем в экспозиции говорит и Алексей."Мальчик был угнан в Германию, прошел там через концентрационные лагеря, через тяжелейшие испытания, но выжил. Меня больше всего впечатляют предметы быта и вот такие мемориальные, как эта полосатая лагерная куртка ребенка", – сказал он.В преддверии очередной даты в музее по традиции организовали день открытых дверей, пригласили ветеранов, школьников и студентов. Это и есть "самое главное в воспитательном процессе", сказала уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская, выступая перед гостями."Детям необходимо знать историю не только по учебникам – они должны видеть то окружение, среду, историческую мотивацию, которая была у наших предков".Не у всех наших предков была возможность что-то передать и обяснить нам, но красноречивее любых слов все о них рассказывают сегодня вещи, фотографии, письма, архивные документы. Даже просто цифры.– из Акта Городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в Севастополе от 3 июля 1944 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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