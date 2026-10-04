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Донбасс остался без света и связи - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Донбасс остался без света и связи
Донбасс остался без света и связи - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Донбасс остался без света и связи
Территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена минувшей ночью в результате ударов со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель правительства... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T14:49
2026-10-04T14:49
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена минувшей ночью в результате ударов со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в своем канале в МАКС.По информации Черткова, устранение последствий обстрелов идет непрерывно, свет поэтапно возвращается в дома жителей населенных пунктов ДНР.Он отметил, что вот уже вторые сутки энергосистема Донбасса подвергается мощнейшим атакам противника. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, атаки всу, новые регионы россии, новости
Донбасс остался без света и связи

ДНР полностью обесточена

14:49 04.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Территория Донецкой Народной Республики была полностью обесточена минувшей ночью в результате ударов со стороны ВСУ. Об этом заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в своем канале в МАКС.
"Сегодня ночью в результате вражеских атак республика была полностью обесточена. Но практически сразу же ремонтные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения", – написал он.
По информации Черткова, устранение последствий обстрелов идет непрерывно, свет поэтапно возвращается в дома жителей населенных пунктов ДНР.
"Что касается водоснабжения, там, где есть техническая возможность, вода будет подаваться строго по установленному режиму. Возможны частичные ограничения сервисов мобильной сети. В приоритете оператора - голосовая связь и СМС", – добавил председатель правительства ДНР.
Он отметил, что вот уже вторые сутки энергосистема Донбасса подвергается мощнейшим атакам противника.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеАтаки ВСУНовые регионы РоссииНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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