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Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев - РИА Новости Крым, 04.10.2026
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Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев
Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев
Музеи Крыма с 2015 года посетили свыше 28 миллионов человек. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина. РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T20:18
2026-10-04T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Музеи Крыма с 2015 года посетили свыше 28 миллионов человек. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.По ее словам, перед профильным министерством стоит цель не только сохранять и популяризировать уникальные собрания музеев Крыма, но и работать в современных реалиях, опираясь на лучшие практики, опыт и новые тенденции.Ранее сообщалось, что в Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца. Торжественное мероприятие прошло в рамках Научных чтений "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве в усадьбе Останкино нашли уникальные старинные документыШедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидетьЛивадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
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крым, новости крыма, музеи крыма, татьяна манежина, культура
Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев

Крымские музеи с 2015 года посетили свыше 28 миллионов человек – минкульт

20:18 04.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
В музее Тавриды представили выставку фото из архивов Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 04.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Музеи Крыма с 2015 года посетили свыше 28 миллионов человек. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.

"С 2015 года крымские музеи посетили свыше 28 млн человек и из них более 5 млн детей. Открыто порядка 8,5 тысяч выставок, приобретено около тысячи экспонатов на 13 млн рублей", – сказала министр.

По ее словам, перед профильным министерством стоит цель не только сохранять и популяризировать уникальные собрания музеев Крыма, но и работать в современных реалиях, опираясь на лучшие практики, опыт и новые тенденции.

"Правительством страны поставлены важные задачи исторического просвещения и противодействия попыткам фальсификации истории, духовно-нравственного и патриотического воспитания, культурного и интеллектуального развития граждан посредством обновления и насыщения экспозиций музеев новыми смыслами. Наши музеи являются такими центрами притяжения", - подчеркнула Манежина.

Ранее сообщалось, что в Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца. Торжественное мероприятие прошло в рамках Научных чтений "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика".
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КрымНовости КрымаМузеи КрымаТатьяна МанежинаКультура
 
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