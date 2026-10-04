https://crimea.ria.ru/20261004/desyatki-millionov-v-krymu-poschitali-posetiteley-muzeev-1159774836.html

Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев

Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев

Музеи Крыма с 2015 года посетили свыше 28 миллионов человек. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина. РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T20:18

2026-10-04T20:18

2026-10-04T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Музеи Крыма с 2015 года посетили свыше 28 миллионов человек. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.По ее словам, перед профильным министерством стоит цель не только сохранять и популяризировать уникальные собрания музеев Крыма, но и работать в современных реалиях, опираясь на лучшие практики, опыт и новые тенденции.Ранее сообщалось, что в Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца. Торжественное мероприятие прошло в рамках Научных чтений "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве в усадьбе Останкино нашли уникальные старинные документыШедевр Куинджи вернулся в Воронцовский дворец – когда можно увидетьЛивадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, музеи крыма, татьяна манежина, культура