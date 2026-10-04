Десятки миллионов: в Крыму посчитали посетителей музеев
Крымские музеи с 2015 года посетили свыше 28 миллионов человек – минкульт
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ музее "Тавриды" представили выставку фото из архивов Совинформбюро
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Музеи Крыма с 2015 года посетили свыше 28 миллионов человек. Об этом сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.
"С 2015 года крымские музеи посетили свыше 28 млн человек и из них более 5 млн детей. Открыто порядка 8,5 тысяч выставок, приобретено около тысячи экспонатов на 13 млн рублей", – сказала министр.
По ее словам, перед профильным министерством стоит цель не только сохранять и популяризировать уникальные собрания музеев Крыма, но и работать в современных реалиях, опираясь на лучшие практики, опыт и новые тенденции.
"Правительством страны поставлены важные задачи исторического просвещения и противодействия попыткам фальсификации истории, духовно-нравственного и патриотического воспитания, культурного и интеллектуального развития граждан посредством обновления и насыщения экспозиций музеев новыми смыслами. Наши музеи являются такими центрами притяжения", - подчеркнула Манежина.
Ранее сообщалось, что в Крыму после реставрации открыли Голубую гостиную Воронцовского дворца. Торжественное мероприятие прошло в рамках Научных чтений "Музеи XXI века: социокультурное пространство и актуальная проблематика".
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