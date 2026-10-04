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Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света
Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света - РИА Новости Крым, 04.10.2026
Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света
Около 30 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без света в воскресенье, 4 октября. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщил... РИА Новости Крым, 04.10.2026
2026-10-04T10:39
2026-10-04T10:39
2026-10-04T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Около 30 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без света в воскресенье, 4 октября. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.Грабован уточнил, что отключение света запланировано в следующих населенных пунктах: Красногвардейское, Видное, Восход (частично), Доходное, Новосельцы, Знаменка, Щербаково, Петровка, Новоэстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Янтарное, Григорьевка, Дубровское, Котельниково, Машино, Александровка, Тимошевка, Клепинино, Коммунары, Калинино, Победино, Вишняковка, Карповка, Ястребовка, Ближнее, Пушкино.Ранее в связи с аварией на высоковольтных линиях в Красногвардейском районе Крыма электричество подавали по графику. Бригады энергетиков устраняли последствия аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал светВсе села Красноперекопского района Крыма обесточеныЧасть Керчи на четыре дня останется без газа
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Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света
В Красногвардейском районе Крыма около 30 сел остались без света в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Около 30 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без света в воскресенье, 4 октября. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.
"4 октября с 11:00 до 14:00 бригады РЭС проводят плановые ремонтные работы", – написал он.
Грабован уточнил, что отключение света запланировано в следующих населенных пунктах: Красногвардейское, Видное, Восход (частично), Доходное, Новосельцы, Знаменка, Щербаково, Петровка, Новоэстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Янтарное, Григорьевка, Дубровское, Котельниково, Машино, Александровка, Тимошевка, Клепинино, Коммунары, Калинино, Победино, Вишняковка, Карповка, Ястребовка, Ближнее, Пушкино.
Ранее в связи с аварией на высоковольтных линиях в Красногвардейском районе Крыма электричество подавали по графику
. Бригады энергетиков устраняли последствия аварии.
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