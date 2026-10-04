https://crimea.ria.ru/20261004/chast-krasnogvardeyskogo-rayona-kryma-ostalas-bez-sveta-1159930446.html

Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света

Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света - РИА Новости Крым, 04.10.2026

Часть Красногвардейского района Крыма осталась без света

Около 30 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без света в воскресенье, 4 октября. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщил... РИА Новости Крым, 04.10.2026

2026-10-04T10:39

2026-10-04T10:39

2026-10-04T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Около 30 населенных пунктов Красногвардейского района Крыма останутся без света в воскресенье, 4 октября. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщил глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован в своем канале в МАКС.Грабован уточнил, что отключение света запланировано в следующих населенных пунктах: Красногвардейское, Видное, Восход (частично), Доходное, Новосельцы, Знаменка, Щербаково, Петровка, Новоэстония, Миролюбовка, Красная Поляна, Кремневка, Известковое, Янтарное, Григорьевка, Дубровское, Котельниково, Машино, Александровка, Тимошевка, Клепинино, Коммунары, Калинино, Победино, Вишняковка, Карповка, Ястребовка, Ближнее, Пушкино.Ранее в связи с аварией на высоковольтных линиях в Красногвардейском районе Крыма электричество подавали по графику. Бригады энергетиков устраняли последствия аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал светВсе села Красноперекопского района Крыма обесточеныЧасть Керчи на четыре дня останется без газа

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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